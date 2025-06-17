CHP'li Sarıgül: 'İsrail'in Saldırılarına İzin Vermeyeceğiz'

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarına karşı sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı ve TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı. Sarıgül, dünyayı İsrail'in acımasız tutumuna karşı durmaya davet etti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İsrail'in Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmeye çalıştığını, buna izin vermeyeceklerini belirtti.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in saldırılarını dünyanın izlediğini, güçlü ülkelerin İsrail'e "dur" demediğini söyledi.

TBMM'nin olağanüstü toplantıda bu konuyu detaylı değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Sarıgül, İsrail'in saldırılarının asla kabul edilemeyeceğini ifade etti.

CHP'li Sarıgül, İsrail'in Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmeye çalıştığını, buna asla izin veremeyeceklerin belirterek, dünyayı İsrail'in bu acımasız tutumuna karşı "dur" demeye davet etti.

Orta Doğu'ya ve dünyaya barışın gelmesini dilediklerini ifade eden Sarıgül, "Türkiye de bu barışa öncülük etmeli. Türkiye'deki çok değerli diplomatları göreve çağırıyorum. Parlamentoyu göreve çağırıyorum. İktidar ve muhalefet, hep birlikte çözmemiz gereken bir konu. Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında bu savaşın Türkiye'ye sıçramaması için şimdiden tedbir almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
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