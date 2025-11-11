Haberler

CHP'li Sarıgül'den Af Beklentisi Vurgusu

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 11. Yargı Paketi'nde af beklentilerinin karşılanması gerektiğini belirtti. Toplumdaki milyonlarca insanın gözünün TBMM'de olduğunu ifade eden Sarıgül, af taleplerinin vicdani açıdan değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, af düzenlemesi bekleyen milyonlarca insanın gözünün ve kulağının TBMM'de olduğunu ifade etti.

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen, bazı kanunlarda yapılacak düzenlemelere ilişkin beklentinin büyük olduğunu ifade eden Sarıgül, "Kapsam dışı kalacak suçları belirleyelim, toplumsal barış ve kardeşlik hukuku affını beraberce çıkaralım. 31 Temmuz Kovid infaz yasası mağdurları 6 aydır bir düzenleme bekliyorlar. Ehliyetleri alınan şoförler bir defaya mahsus af bekliyorlar. Çek Yasası mağduru esnafımız af bekliyor. Siyasetçilerin ve ülkeyi yönetenlerin toplumdaki beklentiyi bilmeleri ve dikkate almalarını istiyoruz." diye konuştu.

Parlamentodaki siyasi partilere çağrı yapan Sarıgül, af taleplerine siyasi değil vicdani açıdan bakılması ve buna göre adım atılması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
