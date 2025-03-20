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CHP'li Sarıgül bu kez telefonunu tokatladı: Bu mudur demokrasi?

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya platformlarına erişemediğini belirterek bir video yayınladı. Videoda, "Twiter yok, İnstagram yok, YouTube yok, Whatsapp yok. Bu mudur demokrasi" diyen Sarıgül, elindeki telefonu tokatladı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya platformlarına erişemediğini belirterek elindeki telefonu tokatladı.

CHP'li Mustafa Sarıgül, dikkat çeken bir video yayınladı. Daha önce çektiği videolarla gündeme gelen Sarıgül, sosyal medya platformlarına erişemediğini söyledi.

TELEFONUNU TOKATLADI

Yayınladığı videoya "Twiter yok, İnstagram yok, YouTube yok, Whatsapp yok. Bu mudur demokrasi" notu düşen Sarıgül, "Bakıyorum Twitter yok. İnstagram, çok az. YouTube bakıyorum girme şansı yok. Mesaj atma şansı yok. Whatsapp'a giriyorum, bekliyorum, bekliyorum. Niye bekliyoruz? Böyle bir demokrasi olabilir mi soruyorum size?" ifadelerini kullandı.

Ayrıca videoda Sarıgül, elindeki telefonu da tokatladı.

CHP'li Sarıgül bu kez telefonunu tokatladı: Bu mudur demokrasi?
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

yaptıkları yanlışlara halkın tepki göstermesini engellemek için interneti yavaşlatmak demokrasinin olmadığı ülkelerde olur bu davranış tepkinin daha çok büyümesine neden olur

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Haber YorumlarıSahin Sahin :

Zeka küpü Masallah:-))

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Haber Yorumlarıatifb1212:

bunun yeri Hollanda hala şov yapıyor

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