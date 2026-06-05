CHP Sözcüsü Sarı: 'Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplantı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"İyi niyetli görüşmeler devam ediyor"

Sarı, partinin içinde bulunduğu durumu ortadan kaldırmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek "Biz diyaloğa konuşmaya açığız ama biz bu açıklamalarımızı yaptıktan kısa bir süre sonra diğer arkadaşlarımızdan biraz bunun ruhuna uygun olmayan açıklamalar geldi, sert açıklamalar geldi. Bütün bunlara rağmen bir diyalog kapısının açık olduğunu belirtmek isterim. 3 tane milletvekilimiz, geçmişte partide önemli görevde bulunmuş siyasetçi ağabeylerimizle hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla hem de Özgür Özel'le bir mekik diplomasisi var. Partinin diğer önemli, daha önceden görev yapmış kişilerin de içinde olduğu bir mekik diplomasisi var. Bu görüşmeler devam ediyor henüz. Yani buradan bir konsensus oluşmuş değil, onu belirtmek isterim. İyi niyetli görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İlerleyen günlerde avukatların da görüşeceğini dile getiren Sarı, "Bir de yine bir iyi niyetli girişim olarak önceki dönem yönetimde bulunan arkadaşlarımız bir avukat arkadaşımızı yine bizim taraftan bir avukat arkadaşımızla ilişkilendirerek bir görüşme talebinde bulundular. Biz bu talebe olumlu bakıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu görüşmede gerçekleşecek" şeklinde konuştu.

"Bizim de kabul edemeyeceğimiz bazı ihraçlar olmuşsa o ihraç mekanizmalarını işleteceğiz"

Sarı, dün YDK'de alınan kararla, Özgür Özel döneminde YDK'de alınan kararların yok hükmünde sayılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe yazılmak üzere Merkez Yönetim Kurulu'na tavsiye kararı gönderildiğinin hatırlatılması üzerine, "Bu konuyla ilgili değerlendirmeyi ve bu dosyaları yeniden ele almayı, bütün dosyaları kabul etmek biçiminde değil ama kümülatif olarak yeniden ele alma konusunda bir tavsiyede bulundu. Bunu biz önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz ama dosya dosya değerlendireceğiz. Neticede burada bizim de kabul edemeyeceğimiz bazı ihraçlar olmuşsa o ihraç mekanizmalarını işleteceğiz, aynen kabul edeceğiz. Ama gerçekten haksız olduğunu düşündüğümüz birtakım değerlendirmeler yapılmışsa geçmişte, onları da haklarını iade edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak"

Salı günü yapılacak grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşacağını aktaran Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partiler grubunun tüzel kişiliği yoktur. Yine bizim siyasi partilerle ilgili düzenlememizde çok açık bir biçimde grup başkanının genel başkana bağlı olarak çalıştığı yazılıyor. Bu grup seçimlerini biz kabul etmediğimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazmıştık geçmiş hafta da, bu hafta da. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı