CHP'li Şahbaz: Deprem Dayanıksız Binalar Öldürür

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 4 katlı binanın çevresindeki vatandaşları ve Sındırgı Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Şahbaz, Sındırgı Devlet Hastanesi ziyareti sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde Camikebir Mahallesi'nde yıkılan 4 katlı binanın enkazında çıkarıldıktan sonra hayatını kaybeden 81 yaşındaki Nihat Önbaş'a Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diledi.

Zeliha Aksaz Şahbaz, ilçedeki inşaat halindeki hastanenin bir an önce bitirilerek faaliyete geçmesini gerektiğine değindi.

"Deprem öldürmez, binalar öldürür." diyen Şahbaz, deprem dayanıksız olan hastanelerin bir an önce güçlendirilmesi ya da yeniden hastane yapılması gerektiğini söyledi.

Depreme dirençli şehirler ve sağlık tesislerinin bir toplumun yaşam sigortası olduğunu ifade eden Şahbaz, "Sındırgı Devlet Hastanesi'nin yeni binasının tamamlanarak güvenli bir şekilde halkımızın oradan hizmet almasını bekliyoruz." dedi.