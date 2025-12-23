Haberler

CHP'li Öztürkmen, Atatürk'ün şahsına ve Cumhuriyet'e yönelik saldırılara sessiz kalınmamasını istedi

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, sosyal medya platformlarındaki Atatürk ve Cumhuriyet'e yönelik saldırılara karşı durulması gerektiğini belirtti. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında TikTok'un gençleri yozlaştırdığını savunan Öztürkmen, platform yetkililerini eleştirerek gerekli önlemleri almaya çağırdı.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, sosyal medya platformları üzerinden Atatürk'ün şahsına, aziz hatırasına ve Cumhuriyet'e yönelik saldırılara sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti.

Öztürkmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep Valiliği binası önünde Atatürk heykeli bulunmadığını ifade ederek eski binanın önündeki heykelin buraya taşınmasını istedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e farklı mecralarda hakaret edildiğini savunan Öztürkmen, sosyal medya platformu TikTok'un milli ve manevi değerlerinin aşağılandığı, gençlerin yozlaştırıldığı, etkileşim için kutsalların ayaklar altına alındığı bir hale dönüştüğünü söyledi.

Söz konusu platformda yapay zekayla videoya dönüştürülen Atatürk fotoğraflarının yalan ve iftira dolu yazılarla paylaşıldığını iddia eden Öztürkmen, "Amacımız sosyal medyaya sansür uygulanmasını sağlamak değildir. Ancak Atatürk'e hayasızca yapılan saldırılara ve beyin yıkayan bu hesaplara da seyirci kalamayız." dedi.

Topluluk kurallarını ihlal eden hesapları veya cihazları engellemeyen platform yetkililerinin "bu suça ortak olduğunu" savunan Öztürkmen, "Bilgi Teknolojileri Kurumu ve Erişim Sağlayıcıları Birliği, Atatürk'ün şahsına, aziz hatırasına ve Cumhuriyet'e yönelik saldırılara sessiz kalmamalı. Bu platformları takip edip gerekli mercilerle iletişim içinde olunmalı." diye konuştu.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
