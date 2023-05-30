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CHP'de genel başkanlık krizi mi var? Yanıt bu kez parti içinden geldi

Politika Haberleri

TBMM'de açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçim mağlubiyetinin ardından eleştirilerin hedefinde olan Kılıçdaroğlu'na ilişkin konuştu. Özel "Partide genel başkanlık sorunu var mı?" sorusuna; "Bu süreci olması gerektiği gibi yönetti. Kılıçdaroğlu'na oy veren kimsenin kendisine kızgın olmadığını biliyoruz. Sayın genel başkanın, MYK'nin seçim değerlendirmesinin ardından yol haritasını belirleyip paylaşacağız." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

İSTİFA SÖYLENTİLERİ ÇIKTI

Yenilginin ardından Kılıçdaroğlu eleştirilerin hedefinde yer alırken, bazı siyasiler ve sosyal medya kullanıcıları CHP liderinin istifa etmesi gerektiğini savundu. Kulisle bu iddialarla çalkalanırken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekili kaydını yaptıktan sonra TBMM'de açıklamalarda bulundu.

"SÜRECİ OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ YÖNETTİ"

Özel, "Partide genel başkanlık sorunu var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Sayın Genel Başkan bu süreci olması gerektiği gibi yönetti. Kılıçdaroğlu'na oy veren kimsenin kendisine kızgın olmadığını biliyoruz. Yaşananların hiçbirini mazeret olarak yöneltmiyoruz. Sayın genel başkanın cumhurbaşkanı adaylığı sürecinden sonra seçmenle kurduğu ilişki hepimizi gururlandırıyor. Sayın genel başkanın, MYK'nin seçim değerlendirmesinin ardından yol haritasını belirleyip paylaşacağız."

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Özgür Özel Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Ercan cıftcı:

Kılıçtaroğlu giderse hepinizin koltuğu sallanır. Bunun için sahiplendiğinizin farkındayız.

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Adem:

Adam Daha ne yapsın "vatan millet Sakarya"'ya yenildi.??

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levent tugcu:

Baştan beri aday yapılmasının yanlış olduğunu tüm ülke bilşyor. Bi özgür anlamadı. Aslında anladı da işinize gelmiyor. Birileri hala gitmesine onay vermedi sanırım. Yerine adam koyamıyorsunuz.

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