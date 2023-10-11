CHP'li Özel: Kimse bizden farklı bir rekabet beklemesin (2)

'SİVİLLERE YÖNELİK HER TÜRLÜ SALDIRIYI KINIYORUZ'

Yozgat'tan Tokat'a geçen CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Özel, "Ülke ve dünya gündemine dair hepimizin içi yanıyor. İlk başlarda, Hamas terör örgütü tarafından kabul edilemez saldırılar vardı. İsrail'in de sivillere yönelik hedef gözetmeksizin yaptığı saldırılar vardı. CHP olarak Bülent Ecevit'in aldığı net tutum ve yine Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin meselesine gösterdiği duyarlılık ile Filistin halkının yanında olmaya devam ediyoruz. İlk günlerde, Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalara İsrail'den teşekkürler geldi. Çünkü Türkiye'nin geleneksel net duruşunu sergilemediler. Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyoruz. Sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz. Bunun altını bir kez daha çizelim. Ama Filistin'in yanında duruyoruz. Mescid-i Aksa'ya her gün yapılan saygısızlıkların karşısında duruyoruz. Bu konuda İsrail'e cesaret verecek birtakım açıklamalardan sonra; bugün, nihayet Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında daha sert bir tona geçme ihtiyacı duydu. Bunun altını çizmek gerekiyor. Türkiye Kıbrıs davasından, Azerbaycan ile olan ilişkilerinden ve Filistin ile ilgili tutumundan, hükümetlerin değişmesiyle taviz vermemelidir. Bunlar, bizim ulusal davalarımızdır ve bununla ilgili hassasiyetimizi sürdürmemiz gerekir" dedi.

'HERKESİ BABAEVİNE DAVET ETMEK LAZIM'

CHP'nin kurultay sürecine ilişkin de Özel, "Kurultay kavgalı, başta Genel Başkanı'mızın incitileceği veya geçmişte kötü örneklerin yaşandığı gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirilerin hakaret sınırını aştığı bir süreç olmasın. Biz, bu partinin evladıyız. CHP'nin evlatları, babaevinde yönetime talip olabilir. Babaevinde, 'Ben daha iyisini yapacağım' diyebilirler. Ama babaevini yıkıp, yakmazlar. Çünkü kurultayın ertesi günü Genel Merkez hepimize lazım. 81 il, 973 ilçedeki binalarımızın kapılarını insanlarımıza açıp, bu babaevine herkesi davet etmek lazım" diye konuştu.

Fatih YILMAZ/TOKAT, -