CHP'li Özçağdaş'dan LGS Sonuçları İçin İstatistik Talebi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına ilişkin istatistiklerin detaylı olarak açıklanmasını talep etti.

Özçağdaş, LGS kapsamındaki merkezi sınavla ilgili çok çeşitli iddiaların dile getirildiğini söyledi.

Bunlara yanıt alınamadığını belirten Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığının bu konudaki açıklamalarını eleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığında bir genel müdürün görevden alındığını kaydeden Özçağdaş, bu durumun nedenini sordu.

LGS sözel ve sayısal oturumundaki soruların paylaşıldığı iddialarına değinen Özçağdaş, "(Sayısal oturuma ilişkin bazı görsellerin sınav başladıktan sonra, öğrencilerin sınıflarda bulunduğu esnada sınıf dışındaki kişilerce çekildiği belirlenmiştir) diyorlar. Siz itiraf ediyorsunuz." dedi.

Sınav bitmeden soruların paylaşılması halinde "sınavın sakatlanmış olacağını" öne süren Özçağdaş, LGS ile ilgili iddiaları dile getirmeye devam edeceğini vurguladı.

CHP'li Özçağdaş, "Daha önceki yıllarda yaptığınız gibi detaylı istatistikleri verin, çocuklarımızın almış olduğu puanları, ilçelerini, illerini, okullarını, ortaöğretim başarı puanlarını yayınlayın, şaibeyi ortadan kaldırın." ifadesini kullandı.