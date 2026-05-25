CHP İzmir Milletvekili Nalbantoğlu: 'Genel Başkanımız partiyi kuruluş kodlarına yeniden çevirmek için çok zor bir görev üstlendi'
CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra, genel başkanın partiyi kuruluş kodlarına döndürmek için zor bir görev üstlendiğini ve kendisine destek vereceklerini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, "Genel Başkanımız partiyi kuruluş kodlarına yeniden çevirmek için çok zor bir görev üstlendi" dedi.

CHP'li Nalbantoğlu Kemal Kılıçdaroğlu ile konutunda görüştü. Görüşmenin ardından CHP İzmir milletvekili Nalbantoğlu, konut önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olup destek vereceklerini aktaran Nalbantoğlu "Genel başkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Daha önce de bunu defalarca dile getirmiştik. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin çok büyük ihtiyacıdır. Genel Başkanımız partiyi kuruluş kodlarına yeniden çevirmek için çok zor bir görev üstlendi. Biz de elimizden geldiğince yanında olmak, destek olmak için gayret içinde olacağız" açıklamasında bulundu.

28 Mayıs günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezinde bayramlaşma programına katılacağını ifade eden Nalbantoğlu, "Herkes gibi genel başkanımız da bu görüntülerden rahatsızlık duymuştur. Bundan rahatsız olmayacak herhangi bir insan yok. Ama bütün bunlar nasıl oluştu? Nasıl bu süreçler buralara geldi? Bu apayrı bir şey. Dünkü görüntülerden rahatsız olmamak, olumlu bulmak başka bir şey ama Kemal Bey çok tecrübeli bir siyasetçidir. Genel başkanımız 28'inde genel merkeze geçecek. Hem partilerle hem de katılacak olan milletvekillerimizle bir bayramlaşma töreni gerçekleşecek ve böylece genel başkanımız başlamış olacak. Umarız bu birliğimizi, bütünlüğümüzü korumayı başarırız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
