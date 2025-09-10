CHP'li Murat Emir: 'Terörsüz Türkiye' hedefine samimiyetle destek veriyoruz

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin, "Biz samimiyetle oradayız, samimiyetle orada olmaya devam edeceğiz." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasını eleştirdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin'in, "bir liste hazırladığını ve burada yer alan isimlerin dışında olanların CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına alınmamasını istediğini" öne süren Emir, "Böyle bir yetkin yok. Orası ayrıca hepinizin bildiği gibi Genel Başkanımızın çalışma ofisi." sözlerini sarf etti.

Partisinin 22. Olağanüstü Kurultay kararına da değinen Emir, "YSK'nin kararı çok açık. YSK diyor ki 'Bu kongre yapılmalıdır, yapılır. Çünkü açık hüküm var. Bunun engellenmesi söz konusu bile değil. Ama bu kongrede doğal delegeler oy kullanmayacak'. Bu bize göre de tartışılabilir bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik "Sonunuz Demirtaş gibi olur" ifadelerinin kullanıldığını aktaran Emir, "Bir defa şu bilinsin, Sayın Genel Başkanımız, halkımızı sokağa çağırmıyor. Sayın Genel Başkanımız, partililerimizi İl Başkanlığımıza çağırdı. Partililerin İl Başkanlığına girmesi ne zamandan beri suç oluyor?" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik "bir oyun oynandığını" ileri süren Emir, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin, "Biz samimiyetle oradayız, samimiyetle orada olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Partisine yönelik hukuksuzluk yapıldığını savunan Emir, Meclis'te bulundukları her zeminde bunları dile getireceklerini söyledi. Bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan randevu talep ettiğini bildiren Emir, "Biz Meclis Başkanı'ndan da daha aktif, daha net, daha açık, daha kamuoyu önünde herkesin duyacağı şekilde bir tutum bekliyoruz." dedi.

Murat Emir, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in CHP'den istifa etmesine ilişkin de "Bir siyasi dizayn yapıyorlar." görüşünü öne sürdü.