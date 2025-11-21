CHP'li Murat Emir Kapalı Toplantıya Katılmama Kararını Açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 18. toplantısına ilişkin "Yapılan oylamada kapalılık kararı çıkınca bu noktadan sonra kapalı oturumda olmamızın, kalmamızın doğru olmayacağını değerlendirdik ve kapalı bölümüne katılmama kararı aldık." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda devletin güvenliğiyle ilgili bilgiler paylaşıldığı gerekçesiyle bugüne kadar 3 kez kapalı toplantı yapılmasına olumlu yaklaştıklarını belirtti.

Bugünkü toplantının açık gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyen Emir, "Yapılan oylamada kapalılık kararı çıkınca bu noktadan sonra kapalı oturumda olmamızın, kalmamızın doğru olmayacağını değerlendirdik ve kapalı bölümüne katılmama kararı aldık." ifadesini kullandı.

Komisyonda yaptığı konuşmayı tekrarlayan Emir, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "İmralı ile teknolojik uygulamalar üzerinden görüşülmesine" ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Emir, "Kimi teknolojik olanaklar kullanılarak, mevzuatın kimi olanakları değerlendirilerek, başka türlü formüllerle komisyonun herkesin görüşünü alması sağlanabilir. Herkesin sürece yapabileceği her katkıyı yapmasının değerli olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla da bu olanakların değerlendirilmesi kıymetli olur." şeklinde konuştu.

Emir, "Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bir görüşme yapılması kararı alınması durumunda ne yapacaklarının" sorulması üzerine, "muhataplarının bu konuyu değerlendirmeleri halinde yeni değerlendirme yapacaklarını" söyledi.