Haberler

CHP'li Murat Emir Kapalı Toplantıya Katılmama Kararını Açıkladı

CHP'li Murat Emir Kapalı Toplantıya Katılmama Kararını Açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 18. toplantısında kapalılık kararı alınması sonrasında açık oturumda yer almayacaklarını belirtti. Emir, teknolojik olanaklarla sürecin daha şeffaf hale getirilebileceğini vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 18. toplantısına ilişkin "Yapılan oylamada kapalılık kararı çıkınca bu noktadan sonra kapalı oturumda olmamızın, kalmamızın doğru olmayacağını değerlendirdik ve kapalı bölümüne katılmama kararı aldık." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda devletin güvenliğiyle ilgili bilgiler paylaşıldığı gerekçesiyle bugüne kadar 3 kez kapalı toplantı yapılmasına olumlu yaklaştıklarını belirtti.

Bugünkü toplantının açık gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyen Emir, "Yapılan oylamada kapalılık kararı çıkınca bu noktadan sonra kapalı oturumda olmamızın, kalmamızın doğru olmayacağını değerlendirdik ve kapalı bölümüne katılmama kararı aldık." ifadesini kullandı.

Komisyonda yaptığı konuşmayı tekrarlayan Emir, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "İmralı ile teknolojik uygulamalar üzerinden görüşülmesine" ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Emir, "Kimi teknolojik olanaklar kullanılarak, mevzuatın kimi olanakları değerlendirilerek, başka türlü formüllerle komisyonun herkesin görüşünü alması sağlanabilir. Herkesin sürece yapabileceği her katkıyı yapmasının değerli olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla da bu olanakların değerlendirilmesi kıymetli olur." şeklinde konuştu.

Emir, "Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bir görüşme yapılması kararı alınması durumunda ne yapacaklarının" sorulması üzerine, "muhataplarının bu konuyu değerlendirmeleri halinde yeni değerlendirme yapacaklarını" söyledi.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu: Eldeki tek delil...

Acılı aile sessizliğini bozdu! Eldeki tek delil...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rizespor maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rize maçı kadrosunda yok
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.