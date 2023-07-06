CHP'li Milletvekilleri RTÜK'ün Tele 1'e Verdiği Cezayı Eleştirdi

CHP'li milletvekilleri, RTÜK'ün gazeteci Merdan Yanardağ'ın katıldığı programda yapılan açıklamalar nedeniyle Tele 1'e verdiği cezayı eleştirdi. Milletvekilleri, kararı hukuksuz ve skandal olarak nitelendirdi ve medyanın susturulmaya çalışıldığını iddia etti.

CHP'li milletvekilleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), gazeteci Merdan Yanardağ'ın katıldığı programda, "bölücü terör örgüt elebaşını övdüğü, yargı organlarını aşağıladığı, toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle Tele 1'e, 7 gün yayın durdurma ve idari para cezası vermesini eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

RTÜK'ün, Yanardağ'ın katıldığı programdaki sözleri nedeniyle Tele 1 kanalına 7 gün yayın durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verdiğini anımsatan Başarır, kararı "hukuksuz ve skandal" olarak niteledi.

Başarır, katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle Yanardağ'ın tutuklanmasını ve Tele 1'e verilen cezayı kınadı.

CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu, RTÜK'ün bir "sopa" olmadığını, anayasal bir kuruluş olduğunu belirterek, RTÜK'ün sorumluluklarını yerine getirmediğini öne sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Kılınç da RTÜK'ün kararını "yersiz, haksız" olarak değerlendirdi. Kılınç, "RTÜK'ün hangi kararı olursa olsun Tele 1 televizyonu kapatılmaz. Tele 1 televizyonu Türkiye'nin özgür ve bağımsız medyasının en önemli kuruluşlarından biridir." dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer ise Tele 1'e verilen cezanın medyayı susturma operasyonu olduğunu iddia ederek, toplumun haber alma hakkının ortadan kaldırılmaya çalışıldığını ileri sürdü.