Eskişehir'in İnönü İlçe Belediyesinin CHP'li meclis üyesi Murat Dağ, Ak Parti'ye katıldı.

Ak Parti İnönü İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen rozet takma törenine, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın ile çok sayıda partili katıldı.

Hamamcı, yaptığı konuşmada, göreve başlamasının üzerinden 18 ay geçtiğini belirterek, AK Parti olarak ilçeye çok sayıda hizmet kazandırdıklarını kaydetti.

Seçim vaadi olarak sunduğu tüm sözleri yerine getirdiğini anlatan Hamamcı, "Bugün de burada haklı bir gurur içerisinde çalışmalarımızdan, yaptığımız icraatlardan memnuniyet duyan Murat Dağ kardeşimiz, AK Parti Melis Üyesi olarak bizlere katılacak. Kendisine hoş geldin diyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Albayrak da AK Parti'nin "hizmet etmek" ve "hizmette yarışmak" anlamına geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"AK Parti, ilçesine, iline hizmet etmek için çaba göstermek demektir. Onun için de bu kervana katıldığından dolayı Murat Dağ'a teşekkür ediyoruz. AK Parti ailesi her gün büyüyor, büyümeye devam ediyor. Çünkü, AK Parti milletin kurmuş olduğu partidir. AK Parti milletin kurmuş olduğu bir parti olup 23 yıldan beri bu ülkeye, bu şehre ve bu ilçeye çok büyük hizmetler yaptı ve yapmaya devam ediyor. Bunun bir parçası olmak bile çok büyük bir nimettir, değerdir."

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan 36 yaşındaki Murat Dağ ise şu ifadeleri kullandı:

"2024 yerel seçimlerinde CHP meclis üyeliğine seçildikten sonra gördüğüm lüzum üzerine ve Başkanımız Serhat Hamamcı'nın doğru, kararlı, azimli çalışmalarından dolayı CHP meclis üyeliğinden istifa ederek, büyük bir onur ve gurur ile AK Parti meclis üyeliğine geçti."

Konuşmaların ardından Dağ'a rozetini, Albayrak taktı.