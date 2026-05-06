İzmir'de CHP'li belediye meclis üyesi Dalgıç'a, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltı
İzmir'de Karabağlar Belediyesinin CHP'li meclis üyesi Kadir Dalgıç, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dalgıç hakkında soruşturma başlattı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Dalgıç hakkında sosyal medya platformundan paylaştığı videoda yer alan ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Dalgıç, "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "tehdit", "kamu görevlisine hakaret" suçlarından gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir