CHP'li Kılıç, Mekke anlaşması için Hakan Fidan'ı Meclis'i bilgilendirmeye çağırdı

CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç, "Mekke anlaşması ile ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Meclis'i bilgilendirmeli ve milletvekillerinin sorularını cevaplamalıdır. Türkiye'nin savaş ve barış meselelerinde Meclis seyirci kalamaz, seyirci de bırakılmamalıdır" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kılıç, Mekke Savunma İttifakı ile ilgili, "Bu anlaşma hakkında yanıt bekleyen ciddi sorunlar var. Siyasetçiler soru soruyor, sosyal medya ve vatandaşın zihninde bin türlü soru var. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündeme getirdiği gibi Türkiye, bu anlaşmayla hangi askeri yükümlülükleri üstlenmiştir? Taraf ülkelerden birine saldırılması Türkiye'nin otomatik olarak savaşa girmesi anlamına mı gelecektir, Suudi Arabistan ya da Pakistan'a karşı bir saldırı olduğunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) harekete geçmesi için TBMM'nin tezkere onayı gerekecek mi yoksa anlaşmayı onaylayan kanun, otomatik tezkere yetkisi mi verecek? İran ile Suudi Arabistan arasında olası bir çatışmada Türkiye'nin konumu ne olacak? Anlaşmanın içeriği ve Türkiye'ye getirdiği yükümlülükler neden Meclis ile kamuoyu ile paylaşılmamaktadır? Bütün bu soruların en kısa sürede açıklığa kavuşturulması şarttır. Türkiye'nin güvenliği, barış ve savaş meselesi milletin temsilcilerinden gizlenemez. CHP olarak TBMM İç Tüzüğü'nün 59'uncu maddesi kapsamında Dışişleri Bakanı'nı Genel Kurulu bilgilendirmeye davet ediyoruz. Bu çağrımız eğer karşılıksız kalırsa CHP grubu olarak genel görüşme için önerge vereceğiz. Gerekli görülürse, devlet güvenliği ile diplomatik hassasiyetler gözetilerek kapalı oturum da yapılabilir. Yeter ki TBMM bilgilendirilsin. Biz devlet sırrının açıklanmasını değil, devletin ve toplumun geleceğini ilgilendiren kararların TBMM'den saklanmamasını istiyoruz. Çağrımız açıktır; Mekke anlaşması ile ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Meclis'i bilgilendirmeli ve milletvekillerinin sorularını cevaplamalıdır. Türkiye'nin savaş ve barış meselelerinde Meclis seyirci kalamaz, seyirci de bırakılmamalıdır" dedi.

'ANKETE Mİ İHTİYAÇ VAR'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda ücretsiz okul yemeği verilmesine ilişkin anket çalışması başlattığını kaydeden Kılıç, "Çocuklara bir öğün yemek vermek için bir ankete mi ihtiyacınız var? Çocuklar bu anketin sonucuna göre mi yemek yiyebilecek? Gerçekten şaşkınlıkla karşılıyoruz. Yıllardır bu çocukların açlığını haykırıyoruz. Çocuklar haykırıyor, anne babalar söylüyor. Sayın Bakan buna gerek yok. Yanınızda korumalarınız, fotoğrafçınız olmadan herhangi bir okulun kantinine gidin, gözlemleyin ve bir bakın bakalım çocuklar ne alabiliyor, kaç çocuk yutkunarak hiçbir şey alamadan kantinin önünden geçiyor ya da arkadaşları, 'Sen ne alacaksın' dediğinde 'Hayır, karnım aç değil, acıkmadım' diyor. Böylesi önemli, Türkiye'nin ve çocukların geleceğini ilgilendiren bir konuda ankete mi ihtiyaç var" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı