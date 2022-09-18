CHP'li isim Cumhurbaşkanı'nı eleştirirken yanda duran AK Partili başkana tepki yağdı, yanıtını fotoğrafla verdi

İBB ve Ümraniye Belediyesi'nin işbirliği sonucu inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve otoparkın açılışı dün gerçekleştirildi. Açılışa katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği sırada hemen yan tarafta bulunan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a "Neden orayı terk etmedin?" diye tepki yağdı. Yıldırım ise eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ümraniye Belediyesi'nin ortak çalışması sonucunda yapılan 15 Temmuz Şehitler Meydanı veotoparkın açılışı dün İBB Başkanı İmamoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın katıldığı törenle açıldı.

"ÇEKEMEYENLER VAR"

Açılış kapsamında eline mikrofonu alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İmamoğlu'nu kast ederek, "Gittiği tatilleri, konserleri konuşacaklarına, biraz da yaptığı hizmetlere baksınlar. Yukarıda bazı çekemeyenler var, tabii sayın başkanı(İsmet Yıldırım) tenzih ediyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Bu sırada Yıldırım'ın yüzünün düştüğü ve rahatsızlık duyduğu görüldü. Ancak sosyal medyada AK Partili olduğunu iddia eden bazı hesaplar, Yıldırım'a "Neden orayı terk etmedin?", "Cumhurbaşkanımızı eleştirmesinin ardından alkışlıyorsun" şeklinde tepki gösterdi. Yıldırım ise tüm bu eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi.

İşte o paylaşım: