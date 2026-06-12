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CHP'li Başarır ve Günaydın'ın "grup başkanvekili" ünvanları TBMM'nin internet sitesinden kaldırıldı

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın 'grup başkanvekili' ünvanları, YDK sevk süreci kapsamında TBMM'nin internet sitesinden silindi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın "grup başkanvekili" ünvanları TBMM'nin internet sitesinden kaldırıldı.

CHP'den tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen ve partideki tüm görevlerinden uzaklaştırıldıkları duyurulan 9 milletvekiline ilişkin işlemler kapsamında TBMM'de de süreç işletildi.

CHP Genel Merkezinin karara ilişkin yazısının TBMM Başkanlığına ulaşmasının ardından, TBMM'nin internet sitesinden de Başarır ve Günaydın'ın "grup başkanvekili" ünvanları silindi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
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