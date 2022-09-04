CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' açıklamasına en sert tepki İYİ Parti'den geldi: Kime sordunuz?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in katıldığı bir canlı yayında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna verdiği "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir" yanıtına İYİ Parti'den tepki geldi. Bu sözlere tepki gösteren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız. PKK'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan HDP ile asla yol yürümeyiz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in katıldığı bir canlı yayında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna verdiği yanıt siyaset gündeminin yeni konusu oldu.

"HDP'YE VE HER PARTİYE BAKANLIK VERİLEBİLİR"

Bu soruya karşılık olarak TBMM'de başkan vekillerinin her partiden seçildiğini belirten ve mevcut TBMM Başkanvekilinin HDP milletvekili olduğundan örnek veren Tekin, HDP'ye bakanlık vermemenin milli iradeye ters düştüğünü ifade etti.

Açıklamalarında Tekin, "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye konuştu.

İYİ PARTİ'DEN SERT TEPKİ

Tekin'in açıklamaları kamuoyunda ses getirirken bir tepki de İyi Parti'den geldi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Tekin'in açıklamalarını doğru bulmadığını ve PKK'ya terör örgütü diyemeyen HDP ile asla yol yürümeyeceklerini ifade etti.

"KİME SORDUNUZ DA KİME NEYİ VERİYORSUNUZ?"

Paylaşımında Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın "Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız." beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" dedi.

"HDP İLE ASLA YOL YÜRÜMEYİZ"

Sözlerini sürdüren Ağıralioğlu, "Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız. Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: Pkk'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan Hdp ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır" ifadelerini kullandı.