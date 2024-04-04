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CHP'li Gülşah Durbay Şehzadeler Belediye Başkanı olarak göreve başladı

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CHP'den Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Gülşah Durbay, mazbatasını alarak göreve başladı.

Şehzadeler Belediyesindeki devir teslim törenine CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören öncesi belediye hizmet binası önünde bekleyenlere hitap eden Durbay, seçim sürecinin bittiğini, hizmet döneminin başladığını belirtti.

Devir teslim töreninde konuşan önceki başkan Ömer Faruk Çelik ise belediyenin mali durumu hakkında bilgi vererek belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim ettiklerini söyledi.

İlçede bu göreve seçilen ilk kadın olan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da Çelik'e teşekkür etti.

Ömer Faruk Çelik'e seçim döneminde gösterdiği nezaket, kibarlık ve yardımları için teşekkür eden Durbay, "Bugün itibariyle seçim dönemini kapatıyoruz. Ömer Faruk Çelik başkanımızın güzel hizmetlerinin daha da fazlasını yapmak için gece gündüz çalışacağız. Bir sıkıntımız olduğunda da arayabileceğimiz bir ağabeyimiz olduğunu bilmek bize güç veriyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Durbay'ın halka hitabı sırasında annesi Fatma Durbay'ın sevinç gözyaşı döktüğü görüldü.

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Kaynak: AA / Politika

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