CHP'li grup, Karşıyaka Belediye Başkan adayının belirlenmesine tepki gösterdi: İthal aday istemiyoruz

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde CHP'li bir grup, Karşıyaka Belediye Başkan adayı olarak Behice Yıldız İşçimenler Ünsal'ın belirlenmesine tepki gösterdi. Toplanan kalabalık "İthal aday istemiyoruz", "Tabanın sesine kulak ver" diyerek parti yönetimini protesto etti.

"İTHAL ADAY İSTEMİYORUZ"

CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer, "İthal aday istemiyoruz", "Tabanın sesine kulak ver" yazılı dövizlerle slogan attı. Grup adına açıklama yapan belediye başkan aday adaylarından Serdar Yavaşoğlu, Karşıyaka'nın sokaklarını bilmeyen, ilçeyle ilgili projesi olmayan adayın atanmasını protesto ettiklerini söyledi.

"ATANAN ADAY İLÇEYE BİLE GELMEDİ"

Yavaşoğlu, ilçede 28 aday adayının başvuru yaptığını ancak tepeden inme yöntemle adayın belirlendiğini öne sürerek, şunları kaydetti: "Genel merkez, bizlere 'ön seçim yapacağız' dedi, yapılmadı. 'Eğilim yoklaması yapacağız' dediler, yapılmadı. 'Anket yapıp halka soracağız' dediler, o da yapılmadı. 28 aday adayı mülakata girdi ama atanan arkadaş ne mülakata girdi, ne bir gün ilçeye geldi."

Yavaşoğlu, adayın yeniden belirlenmesini istediklerini söyledi. Belediye başkan aday adaylarından Buket Mertoğlu Gürpınar ise CHP'de emeği olmayanların belediye başkan adayı olmaması gerektiğini belirtti.

2019'DA YÜZDE 70 İLE CHP KAZANMIŞTI

Öte yandan 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin Karşıyaka adayı Cemil Tugay, yüzde 70,85 ile ilçedeki seçimi kazanmıştı. CHP'yi ise yüzde 20,25 ile AK Parti takip etmişti.