CHP'li Eren Erdem: Seçimden önce ankette Erdoğan'ın karşısına Atilla Taş'ı koyduk, oyları kafa kafayaydı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'e katıldığı bir yayında "Kutu kola, Erdoğan'a karşı yüzde 48,7 çıktı" açıklamaları soruldu. Böyle bir araştırma yapıldığını ifade eden Erdem, "Seçimden önce 'Atilla Taş mı, Erdoğan mı?' anketi de yaptırdık. Atilla Taş, Erdoğan'la kafa kafaya oy almıştı" dedi.
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sandıktan zaferle çıktı. Seçimden önce "Para verip bir araştırma yaptırdım. Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu kola yüzde 48.7 çıktı." diyen CHP Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'e o sözleri soruldu.