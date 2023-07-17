CHP'li Eren Erdem: Seçimden önce ankette Erdoğan'ın karşısına Atilla Taş'ı koyduk, oyları kafa kafayaydı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'e katıldığı bir yayında "Kutu kola, Erdoğan'a karşı yüzde 48,7 çıktı" açıklamaları soruldu. Böyle bir araştırma yapıldığını ifade eden Erdem, "Seçimden önce 'Atilla Taş mı, Erdoğan mı?' anketi de yaptırdık. Atilla Taş, Erdoğan'la kafa kafaya oy almıştı" dedi.