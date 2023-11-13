CHP'li Engin Özkoç, Sabah Gazetesi ve ODATV'ye suç duyurusunda bulundu

CHP 27. Dönem Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sabah Gazetesi ve ODATV'nin '1,5 Milyarlık Rant' başlıklı haberine ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Avukat Celal Çelik tarafından başlatılan hukuki süreçte, Sabah ve ODATV sorumluları hakkında Hakaret ve İftira Suçlarından suç duyurusunda bulunuldu ve tekzip başvurusu yapıldı.

CHP 27. Dönem Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Sabah Gazetesi ve ODATV'nin yalan ve iftira içerikli sözde haberleri için hukuki süreci Avukatım Celal Çelik başlatmıştır" dedi. Özkoç ve CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın avukatı Celal Çelik, "Sabah ve ODATV isimli sözde gazetelerin 12 Kasım 2023 Tarihli yayınlarında; "1,5 Milyarlık Rant" başlığı altında verilen, tamamıyla yalan ve iftira içerikli sözde haber metinlerinden ötürü, Sabah ve ODATV sorumluları hakkında, Hakaret ve İftira Suçlarından suç duyurusunda bulunulmuş, ayrıca tekzip başvurusu da yapılmıştır" açıklamasını yaptı.

CHP 27. Dönem Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sabah Gazetesi ve ODATV'nin "1,5 Milyarlık Rant" başlıklı haberine ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Özkoç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Sabah Gazetesi ve ODATV'nin yalan ve iftira içerikli sözde haberleri için hukuki süreci Avukatım Celal Çelik başlatmıştır" açıklamasını yaptı.

ÇELİK: "TEKZİP BAŞVURUSU DA YAPILMIŞTIR"

Özkoç ve CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın avukatı Celal Çelik ise konuya ilişkin sosyal medya mesajında şu bilgileri verdi:

"Sabah ve ODATV isimli sözde gazetelerin 12 Kasım 2023 Tarihli yayınlarında; "1,5 Milyarlık Rant" başlığı altında verilen, tamamıyla yalan ve iftira içerikli sözde haber metinlerinden ötürü, Sabah ve ODATV sorumluları hakkında, Hakaret ve İftira Suçlarından suç duyurusunda bulunulmuş, ayrıca TEKZİP başvurusu da yapılmıştır."