CHP'li Emre: 'Tedbir var, kurultay kararı alamıyorum' demek, koca bir yalandır

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Geçmiş dönemdeki AYM kararları, hukukun evrensel ilkeleri, kamu hukukçularının geçmiş dönemlerden verdiği örnekler karşısında, 'Tedbir var, kurultay kararı alamıyorum' demek, koca bir yalandır" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de eski MYK üyeleri ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, basın toplantısı düzenledi. Emre, tutarsız açıklamalara şahitlik ettiklerini belirterek, "Halka rağmen siyaset yapılamayacağını herkesin bilmesi lazım. Eğer sizi vatandaş istemiyorsa iktidara gelemezsiniz. Eğer sizi parti üyeleri, il başkanları, delegeleri istemiyorsa zorla oturamazsınız. İçinde bulunduğumuz durum tam da budur. Biz tabii binalara mecbur olan kişiler değiliz, biz CHP olarak Anadolu'da yanan çoban ateşiyiz. Halkımızla buluşuruz, örgütleriz, seçime hazırlık yaparız ve çoğunluğun bizde olduğunu biliyoruz. O nedenle bu kararın dönmesi için yasal yolların hepsini büyük bir itinayla ve eksiksiz bir biçimde yerine getireceğiz. Ondan sonra da yapmamız gereken ne varsa, halkımızı bu ceberrut iktidardan kurtarmak için yapılması gereken her şeyi yapacağız. Butlan kararı verildikten sonra Kemal Bey, basın mensuplarına açıklama yaptı. Dedi ki; 'Bana kalsa hemen bugün kurultay yaparım.' O günden beri biz, İstanbul hariç 833 imzayı genel merkeze tebliğ ettik. Yönetimin yapması gereken şey; imzaları kontrol ettirip, Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapmak ve olağanüstü kurultay kararı almaktır. Şu sözü tekrarlayıp duruyorlar; 'Tedbir var, kurultay yapamayız. Ancak MYK ve PM toplantısını yaparız, il başkanlarını görevden alırız, olağan takvimi açıklarız, disiplin cezaları veririz ama olağanüstü kurultay yapamayız' diyorlar. Ülkedeki çok saygın 32 hukukçu bir araya geldi ve bir bildiri ile kamuoyuna açıklama yaptı. 'Böyle bir durumda olağanüstü kurultay yapılmaması' diye bir engel söz konusu değil. Geçmiş dönemdeki AYM kararları, hukukun evrensel ilkeleri, kamu hukukçularının geçmiş dönemlerden verdiği örnekler karşısında, 'Tedbir var, kurultay kararı alamıyorum' demek, koca bir yalandır" dedi.

'BİZ SEÇİLMİŞ İRADEYİZ'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emre, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek CHP TBMM Grup Toplantısı ile ilgili, "Hem siyasi partilerin kendi hukukları vardır hem de parlamentonun kendi hukuku ve geleneği vardır. Parlamento hukukunda sizin bir grup toplantısında söz sahibi olabilmeniz için grubun milletvekili sayısının çoğunluğunun sizi kabul etmesi lazım. Sadece toplantı yeter sayısı 46'dır. Gelip 46 milletvekiline başkanlık yapmanız lazım. Sizin böyle bir sayınız yok, 18 isim var. Kaldı ki seçilen grup başkanı ve grup başkan vekillerine ilişkin TBMM Başkanlığı'nın herhangi bir usulsüzlük tespiti yok. Bizim parlamento geleneğinde grup yönetimi, pazartesi 13.30'a kadar bildirilir. Denilir ki, 'Şu saatte grup toplantısı yapacağım ya da yapmayacağım.' Bu kişilerin yaptığı açıklamaları çocukça görüyorum. Bu kişilerin böyle bir hakkı var mı; varsa yapsınlar. Siz darbe dönemindeki generallerin dahi yapmadığı şekilde hiçbir kuralı tanımadan, 'Benim elimde butlan kararı var, o butlanın bir de tedbiri var. Ben her şeyi yaparım' diyemezsiniz. Bu sorumsuzca bir yaklaşım olur. Burada partililerini karşı karşıya getirebilecek kaotik bir durum oluşabilir. O nedenle daha önce de bu açıklamaların yapıldığını görmüştük ama fiilen gerçekleşmedi. Biz pazartesi günü Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacağız. Biz seçilmiş iradeyiz. Bizim yerimize yeni bir irade seçilir, delegelerden destek alırsa o iradeyi tanırız, onun dışında kimseyi tanımayız. Bizim sorumluluğumuz halkımıza ve bizi seçen delegeye karşıdır. Şu an butlanla bizim açımızdan darbe arasında bir fark yok. O nedenle de böyle bir yanlış karar vermezler" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı