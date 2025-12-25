CHP'li Emre: Kamer Genç'e ait görüntüler güncel değil, tartışmayı sağlıklı bulmuyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Kamer Genç'e ait mezar başındaki görüntülerin yeniden gündeme getirilmesine tepki göstererek, "Bu görüntünün güncel olmadığının altını çizelim. Bu görüntü 2020 yılına ait bir görüntü. Yıllar önceki bir görüntü üzerinden bugünün gerçeğini, bugünün düzenini, bugün yaşananlarını merkeze alıp tartışmayı çok sağlıklı bulmuyoruz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde yapılan toplantı devam ederken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, açıklama yaptı. Emre, TBMM'de kurulan Milli Birlik ve Kardeşlik Komisyonu'na değinerek, "Bugün gelinen noktada siyasi partiler raporlarını sundu ve belli bir aşama kat edildi. Şimdi değerli arkadaşlar biz hep şunu ifade ediyoruz. Şimdi bir defa Türkiye'de bugün geldiğimiz noktada bu ülkede yaşayan tüm yurttaşların hangi etnik kimliğe sahip olursa olsun en başta en temel sorunu bir demokrasi sorunudur. Bir eşitlik sorunudur. Bu ülkenin tüm yurttaşları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yazdığı şekilde bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes birincisi sınıf yurttaşıdır, eşittir. Bu duygunun örselendiği yerler varsa da siyaset kurumunun görevi bunu telafi etmektir, düzeltmektir. Dolayısıyla biz tüm yurttaşlarımızın bu duyguya haiz olmasını 'Evet, ben bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin öz ve öz vatandaşım. Hiçbir ayrımcılığa uğramıyorum, eşitim.' demesi lazım. Bu sadece bir kimlik eksenine sıkıştırabilecek mesele de değil. Bu ülkedeki hangi siyasi görüşten olursa olsun her vatandaş bunu düşünmeli" ifadelerini kullandı.

'TESADÜF MÜ KAZA MI'

Mecliste 'Libya Tezkeresi'nin geçtiği gün Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanını taşıyan uçağın düşmesi olayına değinen Emre, "Olaylar hakikaten bir tesadüf ve bir kaza mı? Yoksa başka bir olaylar silsilesine mi işaret ediyor? Toplumun böyle dedikodu seviyesinde tartışacağı değil ama çok derli toplu bir şekilde bilgi sahibi olmamız bu yönde açıklamaların yapılması gerektiğinin elzem olduğunu düşünüyoruz. Çünkü burada bir tersini düşünün değerli arkadaşlar. Böyle olaylar yaşandığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsaydı dünya kadar haksız suçlamayla karşılaşırdık. İthamla karşılaşırdık. Biz burada diyoruz ki olan biten ne olduysa şeffaf bir şekilde paylaşın. Çünkü burada bir ciddiyet görmek istiyoruz. Güvenlik ihmal var mı yok mu? Bunu bilmek istiyoruz. ve burada yurttaşlarımızın sağlığı selametini de bizim açımızdan en önemli yasa olduğunu da bir kez daha ifade edelim" diye konuştu.

'TUTUKSUZ YARGILAMA OLMALI'

Emre, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ilişkin, "Saadettin Bey'i takip ettik, yurtdışından Türkiye'ye geldi, adliyeye gitti. Çifte vatandaşlığı da var. Bu kişi Türkiye'ye gelmiş, kendisine güveniyor. Tekrardan bir gözaltı işleminin, kanunların amacı ile örtüşmediğini görüyoruz. Kendisine atfedilen suçun cezası 2 yıldır. Biz, hukuk herkese eşit uygulansın isteriz. Tutuksuz yargılama yapılmalıydı. Bu uygulamaların doğru olduğunu düşünmüyoruz. Kim olursa olsun, kendine güvenen, kaçmayan, testlerini yaptıran birine yaygın uygulamanın uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Onun da kesinleşmiş mahkumiyet kararına kadar tutuksuz yargılama olması gerektiğini belirtiyoruz" açıklamasında bulundu.

'HER YIL KENDİSİNİ ANMAYA GİDER'

Kamer Genç'in mezarı başındaki görüntülerin siyaset gündeminde çok konuşulduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda eleştirisi olduğunun hatırlatılması üzerine Emre, "Şimdi bir defa bu görüntünün güncel olmadığının altını çizelim. Bu görüntü 2020 yılına ait bir görüntü. Özel bir görüntü. Orada bir resmi cenaze töreni vesaire de yok. Genel başkanımız o zaman genel başkan değil grup başkan vekili. Geçmişte rahmetli Kamer Genç'le de yakın çalışmış. Abilik, kardeşlik yapmış, dostluk yapmış. Bu bilinen bir durum, bilinen bir isim. ve her yıl da kendisi anmaya gider. Dolayısıyla anma töreni ya da işte sonrasındaki durumu tertipleyen falan da değil. Yıllar önceki bir görüntü üzerinden bugünün gerçeğini, bugünün düzenini, bugün yaşananlarını merkeze alıp tartışmayı çok sağlıklı bulmuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'ALGI YÖNETİMİ VAR'

Emre, "Yıllar öncesine dayanan bir söylem, bir konuşma üzerinden bir siyaset inşa edilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bizim önceliğimiz bugün Türkiye'nin yaşadığı problemler ve bu problemleri nasıl çözeriz. Yani bunun böyle Türkiye'nin merkez problemi gibi konuşulmasının bu yönüyle güncel ve doğru bulmadığımızın altını çiziyoruz. Ha bundan Tayyip Bey bahsetmiş midir? Bahseder, siyasette vardır bu. Ama şunun bir kez daha altını çizeyim. Hani mevcut yönetememe durumunu yaşadığı semptom var Tayyip Bey'de de. Ülke maalesef kötü yönetiliyor. Bu tip durumlarda hani bir söz vardır ya; 'Batmış müflis eski defterleri açar' diye. Eskiden bir şeyler arayışı var. Oralardan bir algı yönetimi, bir kutuplaşma, belki bu vesileyle büyük kesimi ben nasıl kutuplaştırırım gibi bir düşünce var. Ama bizim gerçeğimiz toplumun gerçeğiyle paralel bir şekilde ilerlemektedir" dedi.

Haber: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL/ANKARA,