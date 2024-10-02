Üye Girişi
Haberler

CHP'li Emir: 'İsrail bizimle savaşacak' sözü boşta kalamaz

CHP'li Emir: 'İsrail bizimle savaşacak' sözü boşta kalamaz
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "'İsrail bizimle savaşacak' demek çok önemli bir laftır.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "' İsrail bizimle savaşacak' demek çok önemli bir laftır. Bu söz boşta kalamaz, bu sözün altı doldurulmak zorundadır. Cumhurbaşkanının İsrail ile ilgili sözleri için burada bir kapalı oturum talep ediyoruz. Sayın Meclis Başkanından ben randevu istedim. Bizzat bu talebimizi kendisine ileteceğiz" dedi.

CHP'li Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında, 'İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır' şeklindeki sözlerini değerlendirerek, "İsrail, Gazze'de 40 binin üzerinde kadını, çocuğu, genci, insanı katletmekten kaçınmamış, katil bir devlettir. Yine Lübnan'a saldıran ve Lübnan'da da 3 binin üzerinde insanı katletmiş bir katil devlettir. Elbette ki İsrail, bizim bu yönüyle tedbirli olmamız gereken, tavır koymamız gereken, dikkat etmemiz gereken ve insanlık adına da her yerde teşhir edeceğimiz, karşı çıkacağımız bir ülkedir. Ama bunları yapacağız diye dönüp, 'İsrail bizimle savaşacak' demek çok önemli bir laftır. Bu söz boşta kalamaz, bu sözün altı doldurulmak zorundadır. Bakın, savunma uzmanlarını dinliyoruz, böyle bir şey yok. Haritaya baksanız arada başka ülkeler var ve baktığınızda AKP kanadından bile tepkiler yükseliyor. Bir kişi var Yiğit Bulut. Geçen hafta, 'İsrail sonra bize saldıracak' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı eğer bu konuları Yiğit Bulut'la konuşuyorsa eyvah. Ama eğer bizim bilmediğimiz, bizim fark edemeyeceğimiz, devletin bildiği, Cumhurbaşkanının bildiği konular var ise ki bu da mümkündür. Bunların konuşulacağı yer TBMM çatısıdır, İsrail ile ilgili sözleri için burada bir kapalı oturum talep ediyoruz. Sayın Meclis Başkanından ben randevu istedim. Bizzat bu talebimizi kendisine ileteceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Dış Politika Murat Emir Politika İsrail

Sinan Ateş davasında karar açıklandı! İşte verilen cezalar

Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar

 Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı

Kararın ardından Sinan Ateş'in eşinden ilk açıklama

 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz

Yine tehdit ettiler: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bugün Galatasaray'ın maçı var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Ekim Ataşehir, Kağıthane, Tuzla, Zeytinburnu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 2-3 Ekim Nilüfer, Karacabey, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Kumluca 2-3 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 2 Ekim Çarşamba Leyla 4. bölüm NOW TV izleme linki var mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Ekim Çankaya, Beypazarı, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Ekim Karşıyaka, Menemen, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Ekim Karatay, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 29. Bölüm CANLI izleme linki! Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Ekim Yüreğir, Ceyhan, Karataş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title