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CHP Grup Başkanvekili Emir, Meclis'te partisinin il başkanlarıyla basın toplantısı düzenledi

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, il başkanları ve il örgüt temsilcileriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Emir, partililerin demokrasiye ve sandığa sahip çıktığını belirtirken, CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu hedeflerinin önce kurultay sonra iktidar olduğunu söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin bazı il başkanları ve il örgüt temsilcisiyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Emir, Meclis basın kapısı önünde düzenlediği basın toplantısında, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısının yapıldığını anımsatarak, il başkanları ve il örgüt temsilcilerinin toplantıya katılarak demokrasiye ve sandığa sahip çıktığını belirtti.

İl başkanlarının ve il örgütü temsilcilerinin partinin 2 milyon üyesi adına grup toplantısını onurlandırdıklarını ifade eden Emir, kendilerine teşekkürlerini iletti.

İl başkanları ve il örgüt temsilcileri adına konuşan CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu da hedeflerinin önce kurultay sonra iktidar olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Meriç Ürer
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