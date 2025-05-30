CHP'li Edremit Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı

CHP'li Edremit Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı
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CHP'li Edremit Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı
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Balıkesir'de, CHP'li Edremit Belediyesi'ne bağlı Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine polis tarafından operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde Balıkesir ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, üç belediye personeli olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de CHP'li Edremit Belediyesi'ne bağlı Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine 7 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de CHP'li Edremit Belediyesi'ne ağlı Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde görev yapan E.P., S.D. ve O.S. isimli üç personelin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

USULSÜZLÜK OPERASYONUNDA 7 GÖZALTI

Vatandaş ihbarı üzerine başlatılan çalışma ve teknik takip kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Edremit Belediyesi'nde ise polis ekipleri geniş çaplı arama işlemi yaptı. Operasyon Balıkesir ve Adana illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilirken; toplam gözaltı sayısı 7 olarak açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHad Bildiren:

Allah aşkına nedir bu algı yaratma? Sanki başka partilerin belediyeleri hep sütten çıkmış ak kaşık. Ankaradakine açılmış 100 üzerinde suç duyurusu var ve işlem yapılmamış. Bunun haberini yapın mertçe. Tarafsız olun, yayınlayacaksanız tüm yolsuzlukları yayınlayın madem. Cici olacaksanız millete olun. Bir sürü sorgulamaktan aciz trolü dolduruşa getiriyorsunuz.

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