CHP'li Beykoz Belediyesi'nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu

Savcılık talimatıyla CHP'li Beykoz Belediyesi'ne gelen müfettişler, 8 firmaya ilişkin ihale dosyalarının hazırlanarak kendilerine teslim edilmesini istedi.

CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında mülkiye müfettişleri, mali polis eşliğinde belediye binasına gelerek 8 firmaya ilişkin ihale dosyalarını incelemek üzere el koyduğu öğrenildi.

MÜFETTİŞLER BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARINI ÇAĞIRDI

Usulsüzlük iddialarıyla ilgili ihale dosyaları ve ilgili belgeleri toplayan müfettiş ve polisler tarafından başkan yardımcıları ve müdürleri de belediye çağırarak ifadelerinin alındığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı hakkında ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili devam eden incelemeye ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda yer alan, Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G'nin rüşvet aldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.