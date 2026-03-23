CHP'li belediye başkanının karıştığı kavga kamerada

Mersin merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, bir restoranda çıkan kavgaya karıştığı iddiasıyla polis merkezine ifade verecek. Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavga, Tuncer ile aynı masada oturan kişiler arasında çıktı ve yumruklu arbedeye dönüştü. Olaya karıştığı iddia edilen Tuncer, karşı tarafın şikayeti üzerine ifade verecek. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in, bir restoranda yaşanan kavga olayına karıştığı iddiasıyla polis merkezinde ifade vereceği öğrenilirken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre olay, dün gece merkez Yenişehir ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile aynı masada oturan şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Arbede sırasında taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, Tuncer de kavgaya müdahil oldu. Araya girenlerin tarafları ayırmasıyla kavga sona erdi. Karşı tarafın şikayeti üzerine Belediye Başkanı Tuncer'in bugün polis merkezinde ifade vereceği öğrenildi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a da yakınlığı ile bilinen Tuncer'in karıştığı olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kavga anı kamerada

Öte yandan, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de karıştığı kavga anı, restoranın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile aynı masada bulunan şahısların bir anda kavga etmeye başladığı, bir süre sonra Başkan Tuncer'in de arbedeye dahil olarak şahıslardan birine yumruk attığı görüldü. Görüntülerde karşılık verilmesi üzerine yere düşen Tuncer'in yerde tekmelendiği ve araya girenlerin kavgayı ayırdığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
