CHP'li belediye başkanından dikkat çeken sözler: Sayın Cumhurbaşkanımızı yürekten tebrik ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ak Parti'yi yeni kongre nedeniyle kutlayan CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın, "Tüm AK Parti ailesine, aynı zamanda yeniden genel başkanlığa seçilen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da yürekten tebrik ediyoruz" açıklaması dikkat çekti.

CHP'Lİ BAŞKANDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

AK Parti, pazar günü 8. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirdi. Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi. Kongre ile ilgili CHP'li isimden gelen açıklama ise dikkatlerden kaçmadı.

"CUMHURBAŞKANIMIZI YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUZ"

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'yi yeni kongre nedeniyle kutladı. Akın, belediye meclisinde yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Kurulu'nu tamamladı. Bu genel kurulunda hayırlara vesile olmasını diliyorum tüm AK Parti ailesine, aynı zamanda yeniden genel başkanlığa seçilen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da yürekten tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.