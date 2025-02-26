DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak

Öcalan'ın tarihi çağrısı için saat verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ayaklarını denk al' çıkışına CHP'den zehir zemberek yanıt

Erdoğan'ın "Ayaklarını denk al çıkışına" zehir zemberek yanıt
Trump: Zelenskiy Cuma günü Beyaz Saray'da değerli maden anlaşmasını imzlayacak

Zelenskiy, Ukrayna'yı Trump'a bırakacak anlaşma için ABD'ye gidiyor
Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia

Diploma iddialarını ilk kez gündeme getiren gazeteciye ne oldu?

CHP'li belediye başkanından dikkat çeken sözler: Sayın Cumhurbaşkanımızı yürekten tebrik ediyoruz

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'yi yeni kongre nedeniyle kutladı. Akın'ın belediye meclisinde, "Tüm AK Parti ailesine, aynı zamanda yeniden genel başkanlığa seçilen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da yürekten tebrik ediyoruz" demesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ak Parti'yi yeni kongre nedeniyle kutlayan CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın, "Tüm AK Parti ailesine, aynı zamanda yeniden genel başkanlığa seçilen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da yürekten tebrik ediyoruz" açıklaması dikkat çekti.

CHP'Lİ BAŞKANDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

AK Parti, pazar günü 8. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirdi. Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi. Kongre ile ilgili CHP'li isimden gelen açıklama ise dikkatlerden kaçmadı.

"CUMHURBAŞKANIMIZI YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUZ"

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'yi yeni kongre nedeniyle kutladı. Akın, belediye meclisinde yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Kurulu'nu tamamladı. Bu genel kurulunda hayırlara vesile olmasını diliyorum tüm AK Parti ailesine, aynı zamanda yeniden genel başkanlığa seçilen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da yürekten tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediye başkanından dikkat çeken sözler: Sayın Cumhurbaşkanımızı yürekten tebrik ediyoruz
Kaynak: Haberler.com / Politika
img

Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek
img

Herkes ağaçların çiçek açtığını sandı, gerçek bambaşka çıktı
img

CHP'li belediye başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "yürekten" kutladı
Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı

Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
Basit sanılan bu hastalığa dikkat! Kalıcı işitme kaybına neden oluyor

Basit sanılan bu hastalığa dikkat! Kalıcı işitme kaybına neden oluyor
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor
Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den 'Rusya' şartı

Zelenskiy anlaşmaya imza atacak ama bomba bir şartı var
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı

Bahçeli'nin sağ kolu Sedat Peker'in yaptığına tepkisiz kalamadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.