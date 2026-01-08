Urla'da şok eden olay: CHP'li siyasetçi denizde ölü bulundu

Haberler

İzmir'in Urla ilçesinde, CHP'den Belediye Başkan Aday Adayı olan Burak Ulamışlı, denizde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu. Emniyet güçleri, cinayet şüphesiyle geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

  • CHP'den Urla Belediye Başkan Aday Adayı Burak Ulamışlı, denizde elleri ve ayakları bir tekneye bağlı halde ölü bulundu.
  • Cesedin bulunuş şekli nedeniyle cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.
  • Ulamışlı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'in Urla ilçesinde, son yerel seçimde CHP'den belediye başkan aday adayı olan Burak Ulamışlı, denizde elleri ve ayakları bir tekneye bağlı halde ölü bulundu. Olayla ilgili cinayet şüphesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Urla sahilinde denizin üzerinde bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI ŞEKİLDE BULUNDU

Ekipler tarafından sudan çıkarılan şahsın, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkan Aday Adayı olan iki çocuk babası Burak Ulamışlı olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemede Ulamışlı'nın ellerinin ve ayaklarının bir tekneye bağlı olduğu belirlendi.

ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Hayatını kaybettiği belirlenen Ulamışlı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emniyet birimleri, cesedin bulunuş şekli nedeniyle cinayet ihtimalini değerlendirirken olayla ilgili çok yönlü tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elif Yeşil - Politika
