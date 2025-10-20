Haberler

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki
Güncelleme:
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır 39. Olağan Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Biz kazanacağız. Hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu namuslularla namussuzların mücadelesi" dedi. Başarır'ın sözlerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP, Türkiye genelinde il ve ilçe kongrelerine devam ediyor. Bu kapsamda 39. Olağan Bursa İl Kongresi düzenlendi.

CHP'Lİ BAŞARIR'DAN OLAY SÖZLER

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede katılımcılara hitap etti.

Konuşmasında iktidara sert sözlerle yüklenen Başarır "Tutuklansak da yargılansak da gaz yesek de cop yesek de tehdit edilsek de çatlasa da patlasa da beyefendi çıldırsa da beyefendi kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Silivri'de.

"YENİ BİR SİSTEM YENİ BİR DÜZEN KURACAĞIZ"

Biz kazanacağız. Hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu namuslularla namussuzların mücadelesi" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN BAŞARIR'IN SÖZLERİNE JET YANIT

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın sözlerine AK Parti'den yanıt gecikmedi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada "Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"BU SALDIRILARA TAVİZSİZ KARŞILIK VERECEĞİZ"

İşte Çelik'in açıklamaları: "CHP adına konuşanların ahlaktan yoksun söylemi, siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa dönüşmüştür. CHP yöneticileri muhalefet yapma adına "husumet şebekesi" gibi hareket etmektedir. Bu husumet şebekesinin milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz.

CHP yönetimi artık kendilerini "siyasi parti" yöneticisi olmaktan çıkarmış, "husumet üretim merkezi" haline getirmiştir. Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz."

CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Ali mahir chp nin neresi namuslu hırsızlık yolsuzluk rüşvet yalan dolan zorbalık hep chp de kendi içinizde bile birbirinizi yiyorsunuz

Yorum Beğen116
Yorum Beğenme67
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAras Aras:

AKP'nin anladığı dille konuşmuş

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme98
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIsmail Ismail:

Pavyon kadınları sizden daha namusludur. Hiç olmazsa o hayatı onlar seçmedi. Kendi namussuzlarınıza sahip çıkmayı öğrenin önce. Şikayet eden siz, yapan siz, itiraf eden siz,inkar eden siz, ama namussuz ak parti. Ne güzel İstanbul bee !!!

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyusuf:

AKP- MHP Haberleri niye yoruma kapalı :)

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Basar:

işlerine gelmediği için :)

yanıt14
yanıt10
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan' dan başkasına bırakın oy vermeyi, selam bile verilmez.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyusuf:

Gırtlağa kadar alıyor maşallah :)

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

yusuf, aynen gırtlağa kadar alıyor :) dön bir kere öpeyim diyorum ah keşke dönebilsem diyorsun.

yanıt0
yanıt0
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
