CHP'li Aygun, Tekirdağ'da bir doktorun darbedilmesine tepki gösterdi

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görev yapan Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Uzmanı Dr. Selami Ulaş'ın darbedilmesine tepki gösterdi.

Aygun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevi başında bir doktorun darbedildiğini söyledi.

Hastanedeki tek çocuk immünolojisi ve alerji uzmanı olan Dr. Ulaş'a geçmiş olsun dileklerini ileten Aygun, Sağlık Bakanlığını eleştirdi. Aygun, "Okullarda büyük vahşet yaşadık, şimdi ise sağlıkta bu vahşet devam ediyor. Ne zaman can güvenliğini sağlayacaksınız?" sözlerini sarf etti.

Doktorun rapor aldığını ve hastanede muayene yapılamadığını ifade eden Aygun, "Olan, Tekirdağ halkına ve çocuklarımıza oldu." ifadelerini kullandı.