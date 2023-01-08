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CHP'li Atıcı'nın HDP çıkışı yayına adeta damga vurdu! Sunucu "Hocam bu manşet olur" yorumunda bulundu

Politika Haberleri

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik "HDP, kendi adayını çıkaracak" sözleriyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. HDP seçmeninin AK Parti yerine CHP'ye yakın olduğunu söyleyen Atıcı'nın "HDP, CHP'nin içinden çıkmış bir partidir" sözleri ise yayına adeta damga vurdu. Programın sunucusu da, Atıcı'nın sözleriyle ilgili "Hocam bu manşet olur" yorumunda bulundu.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, katıldığı televizyon programında gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Atıcı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik "HDP, kendi adayını çıkaracak" sözlerini ele aldı. HDP seçmeninin AK Parti yerine CHP'ye yakın olduğunu söyleyen Atıcı, "HDP, CHP'nin içinden çıkmış bir partidir. Eğer biz CHP olarak Kürt sorununu yeterince algılayabilseydik bugün HDP diye bir partinin varlığına gerek kalmazdı" dedi.

Atıcı'nın sözleri sonrası programın sunucusu "Hocam bu manşet olur" çıkışında bulunurken, CHP'li isim "Ee ver" şeklinde yanıt verdi. Atıcının "HDP, CHP'nin içinden çıkmış bir partidir" sözleri sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Atıcı, tv100 ekranlarında yayınlanan "Gündeme Dair" programındaki açıklamalarına "Şimdi bunu gördüğümüz için bunu nasıl telafi ederiz peşine düştük ve başarıyoruz. HDP seçmeninin SHP döneminde CHP'den umudu kalmamıştı. Ve kendi partilerini kurdular" ifadeleriyle devam etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Pervin Buldan Aytuğ Atıcı Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Onur Yener:

Biz söyleyince CHP'li arkadaşlar kızıyordu bize, artık bir şey söylemiyorum.

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Hamit Gündoğdu:

Bütün partiler CHP'den doğmuştur en azından zamanında dedeleri zamanında CHP'ye oy vermişlerdir.

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osmanlı:

Hah şöyle biz bir bütünün ayrılmaz parçayız diyorsun yani kısaca. İYİ yine eşantiyon olarak yanınızda tutarsınız.. Yeterki AK Parti Erdoğan gitsin...

Cevap Yaz 4 16 Yayından Kaldır
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