CHP'li Atıcı'nın HDP çıkışı yayına adeta damga vurdu! Sunucu "Hocam bu manşet olur" yorumunda bulundu

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik "HDP, kendi adayını çıkaracak" sözleriyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. HDP seçmeninin AK Parti yerine CHP'ye yakın olduğunu söyleyen Atıcı'nın "HDP, CHP'nin içinden çıkmış bir partidir" sözleri ise yayına adeta damga vurdu. Programın sunucusu da, Atıcı'nın sözleriyle ilgili "Hocam bu manşet olur" yorumunda bulundu.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, katıldığı televizyon programında gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"BİZ CHP OLARAK KÜRT SORUNUNU YETERİNCE ALGILAYAMADIK"

Atıcı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik "HDP, kendi adayını çıkaracak" sözlerini ele aldı. HDP seçmeninin AK Parti yerine CHP'ye yakın olduğunu söyleyen Atıcı, "HDP, CHP'nin içinden çıkmış bir partidir. Eğer biz CHP olarak Kürt sorununu yeterince algılayabilseydik bugün HDP diye bir partinin varlığına gerek kalmazdı" dedi.

SUNUCU: HOCAM BU MANŞET OLUR

Atıcı'nın sözleri sonrası programın sunucusu "Hocam bu manşet olur" çıkışında bulunurken, CHP'li isim "Ee ver" şeklinde yanıt verdi. Atıcının "HDP, CHP'nin içinden çıkmış bir partidir" sözleri sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

"HDP SEÇMENİNİN CHP'DEN UMUDU KALMAMIŞTI"

Atıcı, tv100 ekranlarında yayınlanan "Gündeme Dair" programındaki açıklamalarına "Şimdi bunu gördüğümüz için bunu nasıl telafi ederiz peşine düştük ve başarıyoruz. HDP seçmeninin SHP döneminde CHP'den umudu kalmamıştı. Ve kendi partilerini kurdular" ifadeleriyle devam etti.