CHP'li Atıcı'dan skandal çıkış: PKK'nın bildirisi MİT'in bilgisinde yazıldı

CHP'li Atıcı'dan skandal çıkış: PKK'nın bildirisi MİT'in bilgisinde yazıldı
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CHP'li Atıcı'dan skandal çıkış: PKK'nın bildirisi MİT'in bilgisinde yazıldı
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Eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, TV100 canlı yayınında PKK'nın Fesih Bildirisi'nde yer alan Lozan açıklaması dahil tüm bilgilerin MİT'in bilgisi dahilinde olduğunu söyledi. Atıcı'nın sözleri stüdyoda gerginliğe neden olurken Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan kendisine "Lütfen bu sözünüzü düzeltin, bu bir gaflettir, siyasi istismardır" sözleriyle tepki gösterdi.

TV100'deyayınlanan "Oy Çebi ile Gündem Özel" programında gergin anlar yaşandı. Programa konuk olan eski CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı'nın, PKK terör örgütü tarafından yayımlanan Fesih Bildirisi'nde yer alanLozan açıklaması, 1924 Anayasası ve sözde soykırım iddialarının Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) bilgisi dahilinde olduğunu öne sürmesi stüdyoda tansiyonu yükseltti.

GAZETECİ SİNAN BURHAN'DAN TEPKİ GECİKMEDİ

Bu ağır iddiaya tepki, programın diğer konuğu ve Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'dan geldi. Burhan, Atıcı'nın sözlerine sert çıkarak şu ifadeleri kullandı:

"Milli İstihbarat Teşkilatı, terörle mücadelede büyük başarılara imza atan bir kuruluşumuzdur. MİT ne Lozan'a karşıdır, ne 1924 Anayasası'na, ne de herhangi bir şekilde soykırım yapıldığını söylemektedir.

"BU BİR GAFLETTİR, SİYASİ İSTİSMARDIR"

PKK'nın söylemlerini Milli İstihbarat Teşkilatı'yla ilişkilendirmek son derece yanlıştır. Lütfen bu sözünüzü düzeltin, sözlerinizi kabul etmiyorum, bu bir gaflettir, siyasi istismardır, şiddetle itiraz ediyorum!"

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

kim kime danışıp neyi yazdığı değil devlete Cumhuriyete orduya millete şehitlere karşı kim ne yapmış o önemlidir. ... karanlık güçler devletin herhangi bir kurumunda kritik bir noktada bulunan zaafı olan şahsiyeti vatan millet sevgisi olmayan, çıkarı için düşmanla birlikte hareket edip ülkeyi soyup soğana çeviren,kendini şantaj yapılacak duruma getiren insanları kullanır yoksa ülkenin bütün kurumları dimdik ayakta başına helal süt emmiş birisi geldiğinde yapılan ihanetlerin hesabını sorar

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