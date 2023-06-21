CHP'li Arpacı: Cumhurbaşkanı Ekonomik ve Sosyal Konsey'i toplantıya çağırmaktan çekiniyor mu?

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ekonomik ve Sosyal Konsey'in toplanması gerektiğini belirtti. Arpacı, Cumhurbaşkanı'nı ekonominin acil problemlerini ve çözüm reçetesini tartışmak amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konseyi gecikmeden bir masanın etrafında toplamasını talep etti.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, "Cumhurbaşkanı, Ekonomik ve Sosyal Konsey üyelerini toplantıya çağırıp dinlemekten çekiniyor mu? Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da defalarca çağrısını yaptığı 'Ekonomik ve Sosyal Konsey' neden toplanmıyor?...Üretici ve emekçi temsilcilerini, danışma niteliğinde de olsa ekonomik kararlara katılım süreci dışında tutma çabalarını anlamak mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'nı ekonominin acil problemlerini ve çözüm reçetesini tartışıp konuşmak amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konseyi gecikmeden bir masanın etrafında toplamasını talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ekonomik ve Sosyal Konsey'in toplanması gerektiğini belirtti. Arpacı'nın paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanı Ekonomik ve Sosyal Konsey üyelerini toplantıya çağırıp dinlemekten çekiniyor mu? Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da defalarca çağrısını yaptığı 'Ekonomik ve Sosyal Konsey' neden toplanmıyor? Buna ilişkin değerlendirmemi buradan sizlerle paylaşıyor, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in toplanmasını beklediğimi bilgilerinize sunuyorum… Hadi başlayalım….

"FARKLI GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ DİNLEMEYE DAHİ TAHAMMÜL EDEMEYEN BİR CUMHURBAŞKANI PROFİLİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Anayasal bir kurul olan Ekonomik ve Sosyal Konsey'in çok uzun bir süredir toplantıya çağrılmamasının nedeni anlaşılamamaktadır. Anayasanın 166. Maddesi 'Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında Cumhurbaşkanına istişari nitelikte görüş bildirmek amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulur. Ekonomik ve Sosyal Konseyin kuruluş ve işleyişi kanunla düzenlenir' hükmünü içermektedir. 4641 sayılı Kanun da Ekonomik ve Sosyal Konsey'in kuruluşu, çalışma esas ve yöntemleri düzenlemiştir. Söz konusu kanuna göre bu kurulun Başkanı Cumhurbaşkanıdır. Ağır enflasyonist koşulların var olduğu, asgari ücret, memur maaşlarında yapılacak bazı düzenlemeleri içeren ekonomiyle ilgili bazı radikal kararların alınmasının olası olduğu bugünlerde meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütlerinin farklı görüş ve önerilerini dinlemeye dahi tahammül edemeyen bir cumhurbaşkanı profiliyle karşı karşıyayız.

"ÜRETİCİ VE EMEKÇİ TEMSİLCİLERİNİ EKONOMİK KARARLARA KATILIM SÜRECİ DIŞINDA TUTMA ÇABALARINI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Üretici ve emekçi temsilcilerini, danışma niteliğinde de olsa ekonomik kararlara katılım süreci dışında tutma çabalarını anlamak mümkün değildir. Sn. Cumhurbaşkanı'nı ekonominin acil problemlerini ve çözüm reçetesini tartışıp konuşmak amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konseyi gecikmeden bir masanın etrafında toplamasını talep ediyoruz."