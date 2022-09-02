CHP'li Altay: 200 bine yakın öğrenci açıkta kalacak

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) yapılan yurt başvurularına ilişkin, "415 bin yurt başvurusu var. '800 bin kapasite var' diye biliyoruz.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) yapılan yurt başvurularına ilişkin, "415 bin yurt başvurusu var. '800 bin kapasite var' diye biliyoruz. Bu kapasitenin büyük bir ihtimalle 3'te 1'i doludur. Yani 200 bine yakın öğrenci açıkta kalacak" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Adli Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamalara dikkati çeken Altay, Cumhurbaşkanının bağımsız, tarafsız olması gerektiğini söyleyerek, "Yargıda, mahkemede, camide, okulda siyaset yapma. Camiye siyaset girerse ibadet kalmaz, mahkemeye siyaset girerse adalet kalmaz. Kalmadı zaten" diye konuştu.

"415 bin yurt başvurusu var. 800 bin kapasite var diye biliyoruz, bu kapasitenin büyük bir ihtimalle 3'te 1'i doludur. Yani 200 bine yakın öğrenci açıkta kalacak. Geçen yıl yurt meselesi tüm çıplaklığı ile kamuoyuna yansıdı. Geçen yıldan bu yana alınmış ek bir tedbir var mı? 'Peyderpey yurt yapımları yok' demem. Ama geçen sene yaşanan bu sancıdan sonra devletin bu konuya daha dikkatle, özenle el atması gerekmez miydi? Gerekirdi."