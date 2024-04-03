CHP'li Alper Şen Biga Belediye Başkanı olarak göreve başladı

CHP'den Biga Belediye Başkanı seçilen Alper Şen mazbatasını alarak görevine başladı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Biga Belediye Başkanı seçilen Şen, mazbatasını almak için bazı İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile Biga Adliyesi'ne geldi.

Şen, İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törende mazbatasını aldı.

Mazbata törenine, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, CHP Biga İlçe Başkanı Cemal Mantar da katıldı.