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CHP'li Alp'ten PKK'nın Feshi Üzerine Umut Dolu Açıklamalar

CHP'li Alp'ten PKK'nın Feshi Üzerine Umut Dolu Açıklamalar
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CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirerek, Türkiye'nin barış iklimiyle gençlerin umudu olacağını ifade etti. Barışa sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Bu meseleyi çözmüş bir Türkiye, dünyanın yıldızı, gençleri ise dünyanın umudu olacaktır. Türkiye her alanda dünyanın en ileri ülkelerinden biri olacaktır." dedi.

Meclise skuterla gelen Alp, gazetecilere yaptığı açıklamada, Meclis'in kasvetli havasından ve gösterişli makam araçlarından uzaklaşmak istediği için skuter kullandığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin değerlendirmesi sorulan Alp, "Memleketimizin dağlarına bahar geliyor, umut yeşeriyor. Ülkemize barış iklimi hakim oluyor. Biz de bu kasvetli havadan kurtulmak istedik. Bütün halkımıza, barış umudunu yeşertmelerini, coşkuyla karşılamalarını, gençleri de barış umuduna ve imkanına sahip çıkmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Alp, terör örgütünün bildirisinde Lozan Antlaşması ile 1924 Anayasası'na atıfta bulunulduğunun hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Bugün kendini feshetmiş bir örgütün varlık ve ortaya çıkış koşullarını kendi tabanına anlatmış olmasının artık siyaseten yargılanacak, sorgulanacak bir durumu kalmamıştır. Örgütün kendisini feshettikten sonra 40 yıl önceki, 100 yıl önceki koşulları tartışmanın çok bir anlamı kalmamıştır. Ben ülkemizin tüm aydınlarını, demokratlarını, bu olaylardan zarar görmüş toplum kesimlerini barış umuduna sahip çıkmaya davet ederim. Barış ve örgütün kendisini feshetme çağrısını her türlü tartışmanın üzerinde ve önemli görüyorum. Biz CHP olarak barışı istiyor, talep ediyoruz ve barışın bir parçasıyız. Bu meseleyi çözmüş bir Türkiye, dünyanın yıldızı, gençleri ise dünyanın umudu olacaktır. Türkiye her alanda dünyanın en ileri ülkelerinden biri olacaktır. Yeter ki bu meseleleri, sorunları çözelim ve barışa sahip çıkalım."

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
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