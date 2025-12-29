CHP'li Akdoğan, yeni yılı Silivri'deki cezaevinin önünde karşılayacaklarını söyledi

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yeni yılı Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde karşılayacaklarını bildirdi.

Akdoğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek ve Murat Çalık'ın yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle tutuksuz yargılanmasını istedi.

Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasını talep eden Akdoğan, Kahraman'ın sağlık sorunları nedeniyle yeniden ve tutuksuz yargılanmasını istedi.

"31 Aralık günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin otobüsüyle Ankara'dan hareket ederek Silivri Cezaevi'ne gideceğim." diyen Akdoğan, yeni yıla cezaevinin önünde gireceğini söyledi.

CHP'li Akdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Silivri Cezaevi'nin bize ziyaret bakımından açık olduğu saatler içerisinde Silivri Cezaevi'ndeki arkadaşlarımı ziyaret edeceğim. O akşam aynı zamanda sanatçı kimlikleri de bulunan Sayın Tolga Sağ ve Sayın Muharrem Temiz'le birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin otobüsünün içinde, cezaevindeki arkadaşlarımızın umudunu perçinlemek için birkaç da türkü söyleyeceğiz."