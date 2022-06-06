Ağbaba: "Bizim adayımız, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağbaba: "Bizim adayımız, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur"

AA - Volkan Kaşik - Politika
 - Güncelleme:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Örgütümüzün, partimizin, milletvekillerimizin, MYK'mızın 'adayımız Kılıçdaroğlu' demesinden daha doğal bir şey yoktur.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Örgütümüzün, partimizin, milletvekillerimizin, MYK'mızın 'adayımız Kılıçdaroğlu' demesinden daha doğal bir şey yoktur. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu bizim cumhurbaşkanı adayımızdır." dedi.

Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını iddia eden Ağbaba, rakamların, hayatın ve sokağın gerçekleriyle ilgisinin olmadığını dile getirdi.

Bir basın mensubunun "Cumhurbaşkanı adayı"na ilişkin sorusu üzerine Ağbaba, şunları söyledi:

"Örgütümüzün, partimizin, milletvekillerimizin, MYK'mızın 'adayımız Kılıçdaroğlu' demesinden daha doğal bir şey yoktur. Bir partinin doğal adayıdır genel başkanı. Bizim adayımız, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bugün Türkiye'de bir ittifak kurulmuşsa, eğer farklı siyasi görüşlerden, farklı inançlardan, farklı kimliklerden insanlar bir araya gelmişse, hiç kimse kusura bakmasın burada en büyük emek Kemal Kılıçdaroğlu'nundur. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu bizim cumhurbaşkanı adayımızdır."

Veli Ağbaba, "Altılı masa sağlam ayaklar üzerine oturmuştur. Altılı masanın söylemiş olduğu sözler önemlidir, kıymetlidir bizim için. Yolumuza devam ediyoruz. Masayı büyütmek ve ittifakı güçlendirmek için uğraş veriyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Volkan Kaşik - Politika

Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title