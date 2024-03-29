Kurultayda en yakınındaki isim konuştu: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan'ı bekliyor

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden yürütülen tartışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmak için seçim sonrasını beklediği ve 1 Nisan sonrası yapacağı önemli açıklamalar olduğu öne sürüldü.

"HEM BENİ BAŞARISIZ BULUYOR HEM DESTEK İSTİYORLAR"

Kılıçdaroğlu'na yakın gazetecilerden birisi olarak bilinen Nuray Başaran, katıldığı TGRT yayınında konuyla ilgili konuştu. Başaran, İstanbul'da asılan "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok" pankartlarıyla ilgili Kılıçdaroğlu'nun attığı tweet üzerine telefonda görüştüğünü ve Kılıçdaroğlu'nun "Hem beni başarısız buluyor hem destek istiyorlar. Ben ne yapacağımı şaşırmış vaziyetteyim." dediğini öne sürdü.

Görüşmede CHP tabanında ciddi kaygıların olduğunu ve kendisine çok telefonlar geldiğini söylediği öne sürülen Kılıçdaroğlu, gazeteci Başaran'a göre "Bana hem meydanlara çıkma diyorlar hem de yardım istiyorlar." ifadelerini kullandı.

"BENİ HANÇERLEMEYE DEVAM EDİYORLAR"

Başaran "Kemal Bey hala daha beni hançerlemeye devam ediyorlar diyor. Çığlık atıyor. Dünkü tweet'inde de bugün konuştuğumuz konuşmadan da edindiğim, çıkardığım izlenim bu." diyerek Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesini yorumladı.

"1 NİSAN'DAN SONRA KONUŞABİLİR"

Kılıçdaroğlu'nun hiç kimseyle konuşmak istemediğini belirten Başaran, "Belki 1 Nisan'dan sonra konuşmaya başlayabilir." dedi.

CHP'de yapılan son kurultayla ilgili açılan davalar olduğunu söyleyen Başaran, "Kurultay gecesinin en önemli tanıklarından biriyim. Elimde görüntüler, belgeler var. Belge ve görüntüleri 1 Nisan'dan sonra yayınlayacağım." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un farklı noktalarına "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok" yazılı pankartlar üzerine sosyal medya üzerinden açıklamada bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sahte pankartçılara; Sahte pankartlardan medet umanlara, Bir yerlere yaranabilmek için seçimleri manipüle edenlere, Kötü kalpli insanlara… "Bilal'e anlatır gibi" son kez anlatıyorum…

"Kılıçdaroğlu sahaya inerse duygusal kopuş olur, seçmen sandığa gelmez" şeklindeki tezlerine saygı duyup bu teze sadık kalan ve istenilen şekilde sessizce kenarda oturan ben,

"Kılıçdaroğlu neden sessiz kalıyor, neden seçim için çalışmıyor." denilerek, haksızca ve hayasızca eleştirilen ben,

Partimizin Genel Başkanına yapılan bütün hakaretlere karşı çıkan ve her fırsatta kurumsal kimliğimizi korumaya çalışan ben,

Defalarca ama defalarca partimin bütün adaylarına destek çağrısı yapan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 400 belediyesinin tamamını kazanacak gücünün olduğunu ve hedefimizin bütün belediyeler olduğu vurgusunu yapan ben,

Bütün bunlara rağmen, "Kılıçdaroğlu partisinin seçimi kaybetmesini istiyor" iftirasına uğrayan yine ben..

Tekrar ediyorum; PARTİMİN BÜTÜN ADAYLARINA DESTEĞİM TAMDIR!

Ayrıca; okuduğum yorumlarda ölmemi çok arzuladıklarını söyleyen trollere ve muhalif gibi görünen ama ülkemize değil de kendi istikballerine çalışanlara söylüyorum: Evet, birgün öleceğim ama şunu aklınızdan asla çıkarmayın; ölene kadar sizinle mücadele etmeye devam edeceğim!

Bunu da asla unutmayın: Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz bir kale olarak ebediyen var olacaktır…"