Üye Girişi
Haberler

Kurultayda en yakınındaki isim konuştu: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan'ı bekliyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden yürütülen tartışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmak için seçim sonrasını beklediği ve 1 Nisan sonrası yapacağı önemli açıklamalar olduğu öne sürüldü.

"HEM BENİ BAŞARISIZ BULUYOR HEM DESTEK İSTİYORLAR"

Kılıçdaroğlu'na yakın gazetecilerden birisi olarak bilinen Nuray Başaran, katıldığı TGRT yayınında konuyla ilgili konuştu. Başaran, İstanbul'da asılan "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok" pankartlarıyla ilgili Kılıçdaroğlu'nun attığı tweet üzerine telefonda görüştüğünü ve Kılıçdaroğlu'nun "Hem beni başarısız buluyor hem destek istiyorlar. Ben ne yapacağımı şaşırmış vaziyetteyim." dediğini öne sürdü.

Görüşmede CHP tabanında ciddi kaygıların olduğunu ve kendisine çok telefonlar geldiğini söylediği öne sürülen Kılıçdaroğlu, gazeteci Başaran'a göre "Bana hem meydanlara çıkma diyorlar hem de yardım istiyorlar." ifadelerini kullandı.

"BENİ HANÇERLEMEYE DEVAM EDİYORLAR"

Başaran "Kemal Bey hala daha beni hançerlemeye devam ediyorlar diyor. Çığlık atıyor. Dünkü tweet'inde de bugün konuştuğumuz konuşmadan da edindiğim, çıkardığım izlenim bu." diyerek Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesini yorumladı.

"1 NİSAN'DAN SONRA KONUŞABİLİR"

Kılıçdaroğlu'nun hiç kimseyle konuşmak istemediğini belirten Başaran, "Belki 1 Nisan'dan sonra konuşmaya başlayabilir." dedi.

CHP'de yapılan son kurultayla ilgili açılan davalar olduğunu söyleyen Başaran, "Kurultay gecesinin en önemli tanıklarından biriyim. Elimde görüntüler, belgeler var. Belge ve görüntüleri 1 Nisan'dan sonra yayınlayacağım." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un farklı noktalarına "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok" yazılı pankartlar üzerine sosyal medya üzerinden açıklamada bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sahte pankartçılara; Sahte pankartlardan medet umanlara, Bir yerlere yaranabilmek için seçimleri manipüle edenlere, Kötü kalpli insanlara… "Bilal'e anlatır gibi" son kez anlatıyorum…

"Kılıçdaroğlu sahaya inerse duygusal kopuş olur, seçmen sandığa gelmez" şeklindeki tezlerine saygı duyup bu teze sadık kalan ve istenilen şekilde sessizce kenarda oturan ben,

"Kılıçdaroğlu neden sessiz kalıyor, neden seçim için çalışmıyor." denilerek, haksızca ve hayasızca eleştirilen ben,

Partimizin Genel Başkanına yapılan bütün hakaretlere karşı çıkan ve her fırsatta kurumsal kimliğimizi korumaya çalışan ben,

Defalarca ama defalarca partimin bütün adaylarına destek çağrısı yapan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 400 belediyesinin tamamını kazanacak gücünün olduğunu ve hedefimizin bütün belediyeler olduğu vurgusunu yapan ben,

Bütün bunlara rağmen, "Kılıçdaroğlu partisinin seçimi kaybetmesini istiyor" iftirasına uğrayan yine ben..

Tekrar ediyorum; PARTİMİN BÜTÜN ADAYLARINA DESTEĞİM TAMDIR!

Ayrıca; okuduğum yorumlarda ölmemi çok arzuladıklarını söyleyen trollere ve muhalif gibi görünen ama ülkemize değil de kendi istikballerine çalışanlara söylüyorum: Evet, birgün öleceğim ama şunu aklınızdan asla çıkarmayın; ölene kadar sizinle mücadele etmeye devam edeceğim!

Bunu da asla unutmayın: Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz bir kale olarak ebediyen var olacaktır…"

Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 6. bölüm TRT 1 HD izleme linki! 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün bayram tatili hangi tarihte başlayacak? Çağatay Yurtsever kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Afşin Belediye Başkan adayı Çağatay Yurtsever kaç yaşında, nereli? Otobüs biletlerine zam gelecek mi? Otobüs biletleri ne kadar? Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? 9 Nisan Salı Arefe günü tatil var mı? Serkan Sezgin kimdir? Zafer Partisi Isparta- Yenişarbademli Belediye Başkan adayı Serkan Sezgin kaç yaşında, nereli? Süleyman Yalvaç kimdir? Zafer Partisi Isparta- Yalvaç Belediye Başkan adayı Süleyman Yalvaç kaç yaşında, nereli? Tamer Yalçın kimdir? Zafer Partisi Isparta- Şarkikaraağaç Belediye Başkan adayı Tamer Yalçın kaç yaşında, nereli? Muhterem Arslan kimdir? Zafer Partisi Isparta- Sütçüler Belediye Başkan adayı Muhterem Arslan kaç yaşında, nereli? Sami Eroğlu kimdir? Memleket Partisi Yozgat Bahadın Belediye Başkan Adayı Sami Eroğlu Kaç yaşında, nereli? Seçimden sonra dolar yükselir mi? Dolar ne kadar olacak, artar mı? Burhan Karakoç kimdir? Memleket Partisi Sivas Sarıkışla Belediye Başkan Adayı Burhan Karakoç Kaç yaşında, nereli? İdil Özkan kimdir? Memleket Partisi Kırklareli Lüleburgaz Belediye Başkan Adayı İdil Özkan Kaç yaşında, nereli? Sultanbeyli Belediyesi hangi parti? Sultanbeyli Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Sultanbeyli yerel seçim sonuçları! Selahattin Baygın kimdir? Memleket Partisi Kastamonu Cide Belediye Başkan Adayı Selahattin Baygın Kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (9)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Ülkeye ihanet eden isimler Deniz Baykal ve Kılıçdaroğlu.

38
25
yanıtYanıtla
Demir Acer:

Senin şu özdem den daha vatansever oldukları kesin.

yanıt4
yanıt5
SMMM:

Bİ DÜŞ ŞU PARTİNİN BAŞINDAN SEN KİMSİN YA 12 SEÇİM KAYBETMİŞSİN HALA BENİ HARÇERLEDİLER DİYORSUN YAPIŞTIN KOLTUĞA ZOR KALKTIN SANKİ BANA NE BAŞARIN VAR SENİN KILIÇDAROĞLU ?

19
9
yanıtYanıtla
Emin Alıç:

Başarısız bulmakla destek istemek arasında nasıl bir bağlantı kurdun. Evet başarısızdın ve evet yıllardır katkı sağlayamadığın partiye destek vererek ufak ta olsa bir katkı sağla Ha zoruna gidiyorsa Akp bayrağı sağla. Yıllardır kime hizmet ettiğini görelim

14
13
yanıtYanıtla
Mr Burner:

Kılıçlar çekildi bu bir düello…

18
9
yanıtYanıtla
M Ali Çelik:

2. Turdaki oy farkı ne olacak

10
8
yanıtYanıtla
haksız mıyım:

babasına ihanet edenlerden, başkasına fayda gelir mi?

14
1
yanıtYanıtla
Hakan Güzeldal:

Nabza göre şerbet verecek uyanık. CHP kazanırsa yaltaklığa devam. Kazanamazsa CHP düşmanı. Yersen tabi..

9
1
yanıtYanıtla
Sempatik0037 Ben:

bay Kemal nerdesin seni mumla arar olduk

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title