CHP Kurultayı davasında 'mahkeme' krizi! Son sözü AYM söyleyecek

CHP Kurultayı davasında 'mahkeme' krizi! Son sözü AYM söyleyecek
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CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 kişi hakkında açılan davanın hangi mahkemede görüleceğine yönelik hukuki tartışma Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CMK'nın 5'inci maddesinin 2'nci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne norm denetimi başvurusunda bulundu.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP'nin kurultay davasının hangi mahkemede görüleceği tartışmasını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında açılan davanın hangi mahkemede görüleceğine yönelik hukuki tartışma Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.

AYM'YE TAŞINDI

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CMK'nın 5'inci maddesinin 2'nci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne norm denetimi başvurusunda bulundu.

Kaynak: ANKA / Serhat Yılmaz - Politika
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