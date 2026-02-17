CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik'in önü kesildi

İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin özelleştirileceği iddiasına karşı CHP tarafından Ortaköy'den Arnavutköy'e düzenlenmek istenen yürüyüş, valilik kararıyla yasaklandı.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Bugün saat 17.00'de başlaması planlanan yürüyüş öncesinde Ortaköy'deki tüm sokaklar polis barikatlarıyla kapatıldı. Partililerin alanda toplanmasıyla birlikte yüzlerce polis bölgeyi kontrol altına aldı. Çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra TOMA'ların da alana konuşlandırıldığı görüldü.

MÜZAKEREDEN SONUÇ ÇIKMADI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, basın açıklamasının ardından partililerle birlikte yürüyüşe başlamak istedi. Ancak emniyet yetkilileri, yürüyüşe izin verilmeyeceğini kendilerine bildirdi.

Yasak kararına rağmen CHP'lilerin sloganlar eşliğinde alandaki bekleyişi sürerken, polisle müzakereler de devam etti. Edinilen bilgilere göre, Çelik'in yürüttüğü görüşmelerden sonuç alınamadı. Bunun üzerine kalabalığın polis kontrolü altındaki alandan tahliye edilmesine karar verildi. Partiler, belirlenen noktalardan alanı terk etmeye başladı.

ÖZGÜR ÇELİK'İN ÖNÜ KESİLDİ

Tahliye sırasında, ablukadan çıkarak yürüyen Özgür Çelik ve beraberindeki küçük grubun önü polis tarafından kesildi. Çelik, kaldırımda yürüdükleri ve araçlarına gitmek istediklerini öne sürerek engellenmelerine tepki gösterdi. Olay yerinde kısa süreli gerginlik yaşandı.

Kaynak: Haberler.com