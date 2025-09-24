Haberler

CHP kongresini durdurmak isteyen heyet YSK'nın kararını böyle öğrendi

CHP kongresini durdurmak isteyen heyet YSK'nın kararını böyle öğrendi
CHP kongresini durdurmak isteyen heyet YSK'nın kararını böyle öğrendi
CHP İstanbul'a kayyum atanmasına neden olan Özlem Erkan'ın avukatı Cevahir Kılıç, İcra memurları ile gelip Olağanüstü İl Kongresi'ni durdurmak istedi. İcra heyetinin işlemleri sürerken YSK kongrenin yapılacağını hükmetti. O anlar canlı olarak kameralara yansıdı.

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugünkü olağanüstü kongrenin durdurulması için talep yazısı yazdı. Mahkeme, YSK'nın "Başlayan kongreler durdurulamaz" kararına karşı Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yazısını gönderdi. Bu sırada da CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanmasına vesile olan Özlem Erkan'ın avukatı Cevahir Kılıç, icra memurları ile gelip kongreyi durdurmaya çalıştı.

YSK, CHP İL KONGRESİNİN DEVAMINA KARAR VERDİ

Olağanüstü toplanan YSK, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin devamına karar verdi. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada, "Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan kongrenin devamına karar vermiştir" dedi.

CHP kongresini durdurmak isteyen heyet YSK'nın kararını böyle öğrendi

HEYET APAR TOPAR SALONUN ÖNÜNDEN AYRILDI

Kararı tebliğ etmek üzere kongre binasına gelen icra heyetine YSK Bakanı Ahmet Yener'in açıklaması dinletildi. İcra heyetinin apar topar alandan ayrılması üzerine "Hak, hukuk, adalet" sloganları atıldı.

YSK'nın kararı sonrası açıklama yapan CHP avukatı Çağlar Çağlayan, "İcra dairesi, yoldan geçene tebliğ yapmaya çalışır halde bir işlem yapmaya çalıştı ama YSK yine kongrenin devam edeceğini söyledi. Bu konudaki çabalar sonuçsuz kalacaktır, bunun sonunda hukuk ve demokrasi kazanacaktır" dedi.

