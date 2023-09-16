CHP Kongresinde İlkeler ve İdeolojiler Tartışıldı

CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Örsan Öymen, kongrede yaptığı konuşmada siyasi düşüncelerin, ilkelerin ve ideolojilerin tartışılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, CHP'nin oy oranının artırılması ve parti içi demokrasinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kongrede yaşanan arbede nedeniyle kısa bir ara verildi.

'KONGRELERDE İLKELERİN, İDEOLOJİLERİN TARTIŞILMASI GEREKİYOR'

CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Örsan Öymen de kongrede konuşma yaptı. Öymen, "Dün CHP Genel Başkanlığına aday adayı olduğumu açıkladım. İlk defa bir aday adayı olarak konuşmamı İzmir'de yapıyor olmak, benim için büyük bir onurdur. Bu kongreler öz eleştirilerin ortaya konulduğu yerlerdir. Bu kongrelerde kişilerin yarışmasından ziyade siyasi düşüncelerin, ilkelerin, ideolojilerin de tartışılması gerekiyor. Ne yazık ki mevcut yönetimde 13 yıl içerisinde girilen tüm seçimler kaybedilmiştir. CHP oyları ne yazık ki 13 yıl içinde yüzde 22-26 arasında sıkışıp kalmıştır. Bu sadece bu yönetime özgü değil. Bir önceki yönetimde de aynı sorun vardı. O zaman da aynı eleştirileri yapıyorduk. CHP'nin kaderi yüzde 25 değildir. Böyle kaderci anlayış var. Yüzde 41 oy almış bir partiyiz biz. Yüzde 48 elbette önemli bir oydur ancak bu daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet partisinin gösterdiği adayların gösterdiği toplam oy ile aynıdır. Biz seçim döneminde yıllardır yönelttiğimiz eleştirileri askıya aldık ve Kılıçdaroğlu'na oylarımızı verdik. Kendisiyle benim hiçbir sorunum yok, olamaz da" dedi.

'ALTI OKUN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ'

"Belediye seçimlerinden birisinde İstanbul, Ankara gibi şehirlerin kazanılması görece bir başarıydı ama Türkiye seçimleri kaybedilmiştir" diyen Öymen, şöyle devam etti:

"Tarihsel süreç içerisinde benimsenen ilkelere sahip çıkmazsak, halka güven veremeyiz. Kendi içimizde çelişkiler yaşarız. Samimi olmamız ve halka, kendi seçmenimize güven vermemiz gerekiyor. Bizim ilkelerimiz bellidir. Halkçılık, devletçilik, laiklik. 'Altı ok 1920'lerde kaldı' demek bir akıl tutulmasıdır. Biz altı okun değerlerine sahip çıkmak zorundayız. Altı ok ile sosyal demokrasiyi karşı karşıya getirmek isteyenler var. Bizim hem altı oka hem sosyal demokrasiye sahip çıkmamız gerekiyor. Oyu yüzde 5-6'ları geçmeyen partileri 25 milletvekili vermek temsiliyet ilkesine aykırı. İller ve ilçelere danışılsaydı, onların sözü alınsaydı bu hatayı yapmazdık. Örgüt hata yapmaz. Çarşaf liste ile seçime gidilmesi zorunlu olunmalı. Mahalle kongrelerinde usulsüzlüklerin, baskıların ortadan kaldırılması gerekiyor. Kurultay ve kongrelerde birden fazla adaya imza verilebilmeli."

KONGREDE ARBEDE ÇIKTI

Konuşmaların ardından, divana blok liste önerisi getirildi. Seçimin çarşaf listeyle yapılmasını isteyenler, öneriye tepki gösterince kongrede arbede yaşandı. Bir grup, slogan atarak kürsüye yürüdü. Kalabalık, salonun içinde birbirini iterek ilerledi. Gerginliğin tırmanması üzerine çarşaf liste ve blok liste ile seçime girmek isteyenler arasında yumruklaşma başladı. Arbedede protokol üyelerinin önündeki cam sehpalar kırıldı, sandalyeler devrildi. Polis ekiplerin araya girmesi üzerine gerginlik son buldu. Divan başkanı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Değerli arkadaşlar, olmaz. Sakin olun. CHP'ye bu yakışmaz. Lütfen. Yerinize oturun, sakin olun" uyarısı yaptı. Uyarıların ardından kongreye 20 dakika ara verildi.

Hande NAYMAN / İZMİR,