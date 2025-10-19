Haberler

CHP Kongresinde Gerginlik: Gazeteciye Saldırı Girişimi

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi'nde bir gazeteciye saldırı girişimi ve partililer arasında arbede yaşandı. Olay sonrası Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, basın özgürlüğüne yönelik saldırıyı kınadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi'nde bir partiliyle gazeteci arasında "görüntü alınması" sırasında gerginlik ve arbede yaşandı.

İl başkan adaylarından Erdem Arcan'ın kongrenin gerçekleştirildiği Kocaeli Kongre Merkezi'ne girişi sırasında bir kişi, görüntü almak isteyen bir kadın gazeteciyi ittirdi.

Duruma tepki gösteren gazeteci Erdal Sertel ile söz konusu kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sertel'e saldırı girişiminde bulunulunca arbede yaşandı.

Gerginlik, partililerin araya girmesiyle sona erdi. Durumu haber alan Arcan, daha sonra Sertel'in yanına gelerek olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Gazetecilerin talebi üzerine söz konusu partili, kongrenin gerçekleştirildiği salondan çıkarıldı.

Bülent Sarı ve Erdem Arcan'ın aday olduğu kongre devam ediyor.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti olayı kınadı

Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığı'nın kongresinde görevini yapan basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırı, basın özgürlüğüne ve demokrasinin temel değerlerine yapılmış açık bir saldırıdır. Hiçbir siyasi partinin, hiçbir gerekçeyle gazetecilere saldırma hakkı yoktur. Meslektaşlarımızın yanındayız, sorumluların derhal hesap vermesini bekliyoruz. Basın susturulamaz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Politika
