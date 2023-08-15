CHP Kahramankazan İlçe Teşkilatının 13. Olağan Kongresi Yapıldı
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CHP Kahramankazan İlçe Teşkilatı'nın 13. Olağan Kongresi, Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer ve il yönetimi katıldı. Kongrede 8 madde görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı ve blok listeyle seçimlere gidildi. Aday Zafer Dülger, delegelerin tamamının oyunu alarak ilçe başkanı seçildi. Dülger, CHP'yi Kahramankazan'da daha iyi yerlere taşımak için elinden gelen bütün gayreti göstereceğini ifade etti.
CHP Kahramankazan İlçe Teşkilatının 13. Olağan Kongresi yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer ve il yönetimi katıldı.
Divan Başkanlığını CHP Ankara İl Başkanlığı Sekreteri Ozan Evrim Doğan'ın yaptığı kongrede, gündeme alınan 8 madde görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.
Gündemin 7. maddesini oluşturan seçimlere ise blok listeyle gidildi. Aday Zafer Dülger, delegelerin tamamının oyunu alarak ilçe başkanı seçildi.
Dülger, partililere teşekkür ederek, CHP'yi Kahramankazan'da daha iyi yerlere taşımak için elinden gelen bütün gayreti göstereceğini, bunu da partililerle birlikte yapacağını söyledi.