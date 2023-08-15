CHP Kahramankazan İlçe Teşkilatının 13. Olağan Kongresi Yapıldı

CHP Kahramankazan İlçe Teşkilatı'nın 13. Olağan Kongresi, Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer ve il yönetimi katıldı. Kongrede 8 madde görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı ve blok listeyle seçimlere gidildi. Aday Zafer Dülger, delegelerin tamamının oyunu alarak ilçe başkanı seçildi. Dülger, CHP'yi Kahramankazan'da daha iyi yerlere taşımak için elinden gelen bütün gayreti göstereceğini ifade etti.