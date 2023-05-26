CHP Kadın Kolları seçim çalışması sırasında sözlü saldırıya uğradı

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, CHP Merkezefendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Işık Kodal ve beraberindeki kadınlara bugün seçim çalışması yürüttükleri sırada bölgedeki esnaf tarafından, 'siz teröristsiniz' diyerek sözlü saldırıda bulunulmasına tepki gösterdi. Horzum, "Şu anda olay polise intikal etmiş durumda. Hakkında şikayetçi olduk. Nasıl Erzurum'da yaptılarsa bu tarz saldırılarıNI, nasıl Trabzon'da yaptılarsa, nasıl Urfa'da yaptılarsa, Denizli'de de yapmaktan geri kalmıyorlar. Kaybedeceklerini anlayınca her türlü kötü yüzlerini göstermeye başladılar" dedi.

Merkezefendi ilçesi, Sırakapılar Mahallesi'nde seçim çalışmalarını sürdüren CHP Denizli Kadın Kolları üyeleri, broşür dağıttıkları sırada AK Partili yöneticinin sözlü saldırıya uğradı. Kadınlara hakarette bulunan ve broşür dağıtmalarına izin vermeyen vatandaşı bölgede bulunan başka vatandaşlar durdurdu. Saldırısı sonrası CHP'li kadınlar karakola giderek şikayetçi oldu. O sırada mazbata töreninde olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı da olay yerine gitti.

Bir görgü tanığı yaşananları, "Ablaya teröristsin, PKK'lısın dedi. Araya girmek zorunda kaldım" sözleriyle anlattı. Işık Kodal ise, "Ama bu fazla artık. 'Teröristsiniz' dedi. 'Teröristler burada barınamaz defolun gidin bu mahalleden' dediler" ifadelerini kullandı.

"KAYBEDECEKLERİNİ ANLAYINCA KÖTÜ YÜZLERİ GÖRÜLDÜ"

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ise şunları söyledi:

"Bugün Denizli'de hiç istemediğimiz bir olay yaşadık. Değerli kadın kollarımız çalışmalara çıktığında ellerindeki broşürleri dağıtıyorlar. Malum seçim dönemi ve çalışıyoruz. AKP yöneticisi olduğunu bildiğimiz bir arkadaşımız maalesef kadınlarımızın önünü keserek onlara kadın olmalarına rağmen birçok hakaretler edip bağırıp oradan kovalamaya çalışmış. Bunun üzerine kadınlarımız rahatsız olmuş. Oradan geçen sağ olsun sağduyulu vatandaşlarımız olaya müdahale etmişler. Şu anda olay polise intikal etmiş durumda. Hakkında şikayetçi olduk. Nasıl Erzurum'da yaptılarsa bu tarz saldırılarını, nasıl Trabzon'da yaptılarsa, nasıl Urfa'da yaptılarsa, Denizli'de de yapmaktan geri kalmıyorlar. Kaybedeceklerini anlayınca her türlü kötü yüzlerini göstermeye başladılar ama ne kadınlarımızı ne gençlerimizi ne partililerimizi ne de vatandaşlarımızı bu olumsuzluklar yıldırmayacak. Biz her zamankinden daha fazla çalışacağız. Pazartesi günü barış içerisinde bir ülkeye hep birlikte uyanacağız. Haydi Denizli lütfen sandığa. Bu yapılanlara inat lütfen sandığa."